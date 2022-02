Bart Swings en Hanne Desmet als helden ontvangen: “En nu lekker eten, want dat viel in Peking tegen”

WinterspelenEindelijk kon Bart Swings zijn vriendin Annelyn kussen. De olympisch kampioen is weer thuis, met die andere Belgische medaillewinnares Hanne Desmet kreeg hij eerst door vrienden en familie een heldenontvangst in het Ice Skating Center in Mechelen: “Ik leef nog altijd in een droom.”

Hier heeft Swings zo lang naar uitgekeken, en omgekeerd zijn familie en vrienden ook. Met tientallen staan ze de olympische kampioen op te wachten – mama Anne en papa Herman en zijn vriendin Annelyn op de eerste rij. Zussen Anneleen en Liesbeth hebben gouden ballonnen met de letters B,A,R,T mee – het duurt even om ze in de juiste volgorde te krijgen – en uiteraard geeft de trotse oma Nadine present. Zij kijkt zichtbaar emotioneel uit naar de thuiskomst van ‘Bartje’: “Ik heb al veel tranen van geluk gelaten.”

Huldigingen

Het is wachten op de bus vanuit Schiphol. Swings, Hanne Desmet en nog enkele andere Belgische atleten onder wie kunstschaatsster Loena Hendrickx zijn ‘s namiddags na een lange reis in de Nederlandse luchthaven geland, gevolgd door een 2,5 uur durende trip naar Mechelen waar het BOIC een huldigingsceremonie voorzien heeft. In een toepasselijk decor, met een podium en grote Belgische vlag in het midden van de ijsbaan van het Ice Skating Center.

En ja, eens de bus gearriveerd weerklinken de luide jubelkreten, en zien we veel innige knuffels. Swings krijgt ook een champagnedouche. De vermoeidheid staat wel op zijn gezicht te lezen, maar wat doet het deugd om zijn familie weer te zien. “Ik heb iedereen zo superhard gemist”, zegt Swings, die tegelijk beseft dat hem nog hectische dagen met allerlei huldigingen te wachten staan. “Maar ik zal alles wat op mij laten afkomen. Ik leef nog altijd wat in een droom en beleef unieke emoties. Maar ik hoop dat ik nu rustig wat tijd kan vrijmaken voor mijn vrienden en familie. Ik snak er nu toch wat naar om mijn bed te zien.”

Dansje

Het zal wat wennen zijn aan zijn nieuwe status van olympisch kampioen, maar zeker ook Hanne Desmet en Loena Hendrickx hebben België onvergetelijke momenten bezorgd op de Winterspelen in Peking. Ze komen goed overeen: op het podium na de ceremonie doen ze nog samen een dansje op de tonen van Tina Turner.

“Ik snak er nu vooral naar om eens lekker te eten, want dat was in Peking heel slecht. Je bent daar toch wat weggerukt uit het normale leven”, zegt Desmet. Hendrickx blikt met een geweldig gevoel terug op Peking: “Top acht was mijn doel en dat heb ik behaald. Maar ik heb ook ervaren hoe heel het land meegeleefd heeft. Dat zorgde voor veel druk, maar ik ben blij dat ik iedereen trots heb kunnen maken.”

WK’s voor de boeg

Voor het meest gevierde Belgische trio van de Belgische Winterspelen zit het seizoen er na Peking wel nog niet op. Zowel Swings, Desmet als Hendrickx hebben nog een WK voor de boeg. Voor Swings is het al kort dag: tussen 3 en 6 maart vindt in het Noorse Hamar het WK sprint en allround plaats, zonder evenwel zijn geliefkoosde massastart. “Ik ga dus niet zeggen dat dat WK nu heel belangrijk voor mij is”, aldus Swings. “Ik trek er niet met te hoge verwachtingen heen, maar ik wil een WK ook niet zomaar skippen. Ik hoop nog van mijn vorm van de Spelen te profiteren.”

Voor Desmet stond het WK shorttrack in principe tussen 18 en 20 maart in het Canadese Montreal gepland. Maar het ziet er naar uit dat ze die verre overzeese trip niet moet maken: “We weten nog niet of het door de Covid-maatregelen in Montreal zal doorgaan. Er is sprake van een verhuis naar Europa. Maar ik ben zeker van plan om deel te nemen: ik zou op het WK graag mijn resultaten van in Peking bevestigen.”

Hendrickx neemt eind maart deel aan het WK kunstschaatsen in Montpellier. Haar korte en vrije kür staan op 23 en 25 maart gepland. “Mijn seizoen is al mooi geweest. Ik wil vooral van het WK genieten”, zegt Hendrickx, die op het vorige WK helemaal doorbrak met een vijfde plek. “Ik wil het seizoen nu gewoon op een fijne manier eindigen. Met opnieuw een topachtplaats zou ik heel tevreden zijn.”

Volledig scherm © Photo by Pieter-Jan Vanstockstraeten

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Hanne Desmet en Bart Swings. © JDC