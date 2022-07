Bart Swings domineert van begin tot eind op 10.000 meter puntenkoers en pakt 3e gouden medaille op Wereldspelen

WK zwemmen Synchroon­zwem­ster stelt het goed nadat ze aan de dood ontsnapte, maar moet het WK verlaten: “Waar­schijn­lijk is deze sport niets voor haar”

Het was een akelig moment op het WK zwemmen in Boedapest. De Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez (25) raakte na haar oefening buiten bewustzijn. Haar coach moest in het water springen om haar te redden op de bodem van het zwembad. “Toen ik de foto’s voor het eerst zag, was ik uiteraard geschokt. Maar eigenlijk zijn ze mooi”, reageerde Alvarez intussen. De Amerikaanse stelt het goed, maar moet wel het WK verlaten.

24 juni