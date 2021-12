Bart Swings dan toch op Wereldbeker in Calgary: “Maar focus ligt op de Winterspelen”

SchaatsenBart Swings doet het komend weekend mee aan de Wereldbekerwedstrijden in Calgary. In gesprek met schaatsen.nl vertelde onze landgenoot over zijn doelen. “Ik heb moeten leren niet té veel te willen analyseren.”

In het Wereldbekerklassement op de massastart bezet hij de eerste plaats, in het gecombineerde klassement van de lange afstanden (5000 en 10.000 meter) is hij zesde en op de 1500 meter dertiende. Afgelopen weekend sloot Swings in Salt Lake City zijn Wereldbekerseizoen af met een zege op de massastart, het onderdeel waarop hij tijdens de vorige Spelen zilver behaalde. In een gesprek met de Nederlandse schaatssite ‘schaatsen.nl’ liet Swings weten dat hij zich bij Team IKO goed op zijn plaats voelt.

“Het is sinds 2014 een moeilijk traject geweest van zoeken, op veel verschillende paden. Het viel niet mee een consistente route uit te stippelen. Dat ligt deels aan de andere partijen, deels aan mezelf. Ik heb steeds gezocht naar teams die de combinatie met skeeleren zagen zitten, wat niet eenvoudig is. Ik ben ook niet iemand die met zijn hele hebben en houden ergens heen verhuist. Zo trainde ik een tijdje met de Noorse selectie, maar vond het geen goed idee naar dat land te verkassen. Dan moet je zoeken naar een omgeving die bij je past.”

Die heeft hij gevonden in Heerenveen. Swings noemt het “de beste accommodatie in de buurt voor een schaatser uit België”. “De teamleiding heeft dat niet geëist”, zei hij over de verhuis. “Maar stelde wel als voorwaarde dat ik veel aanwezig moest zijn voor de training. Want ik ben de trainingspartner voor Jan (Blokhuijsen, red.) en de andere allrounders. Ik heb me voorgenomen geen training te missen. Dat is tot dusver gelukt.”

Op dertigjarige leeftijd merkt Swings dat zijn prestatieniveau nog stijgt. Hij merkt dat omdat hij elke dag schaatst. “De Friese basis geeft mij rust. De volgende dag kan ik verder met waar ik was gebleven. Ik hoef niet te zoeken naar het schaatsgevoel en dat is fijn. En ik mag niet te veel willen analyseren, want je kunt ook te kritisch zijn. Dat heb ik moeten leren.”

Swings legde uit dat hij zich geregeld heeft afgevraagd of hij als wielrenner met de beste Belgen zou kunnen meekomen. “Verder dan een paar criteriums met de profs na de Tour de France ben ik niet gekomen. De goesting was er lange tijd. Toen ik dit jaar dertig werd, moest ik wel denken aan wat ik dikwijls heb geroepen: ooit zal ik het als coureur proberen. Dat ooit is voorbij. Ik focus me nu op andere enorm mooie doelen zoals de Spelen in Peking.”

