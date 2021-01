Bart Swings blijft na 1500 meter vijfde op het EK schaatsen

Op de 1500 meter hield Swings zijn directe tegenstander Sergej Trofimov er onder, maar moest toezien dat de verrassende Hallgeir Engebräten onder zijn 1:47.11 dook (1:46.14). Daardoor versterkte de Noor zijn vierde positie. De derde plaats, nu bezet door de Nederlander Marcel Bosker, is voor Swings twaalf seconden weg. Het verschil met Engebräten is zeven seconden.

“Door openen. Zitten”, klonken de commando’s van Martin ten Hove, de coach van Swings door de lege Thialfhal. Die aanmoedigingen haalden weinig uit, want Swings kwam maar matig op gang. Omdat de voortzetting redelijk was, kwam er een tijd uit die goed was voor de vijfde plaats.