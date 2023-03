Bart Swings bereikt finale massastart

Meer sport MMA-kampioen reed 36 uur om z’n gezin in veiligheid te brengen, maar keerde terug naar het front: “Links en rechts zag je alleen lichamen. Al weken”

Van de MMA naar het front en weer terug. Weltergewichtkampioen Yaroslav Amosov (29) vocht in de Russisch-Oekraïense oorlog om zijn geboortestad Irpin te bevrijden. Voor het eerst had hij een wapen in z’n handen, voor het eerst werd hij geconfronteerd met de dood. Zaterdag staat hij terug in de octagon. Terug jagend op die belt - meer dan ooit voor het Oekraïense volk. Alleen weet hij niet hoe hard de verschrikkelijke taferelen er hebben ingehakt. Dit is zijn heftig verhaal.