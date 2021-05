Bart Aernouts duikt als 5de onder de 8 uur in Oklahoma en plaatst zich voor WK Ironman in Hawaï

TriatlonBart Aernouts is vijfde geworden in de Ironman van Oklahoma. Voor onze landgenoot was het in Tulsa zijn eerste volledige triatlon sinds de Ironman van Hawaï in oktober 2019. De Duitser Patrick Lange, tweevoudig winnaar in Kona, was na een snelle marathon de beste in Oklahoma.

Aernouts legde de volledige afstand - 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen - af in 7u55:13. In het fietsnummer had Patrick Lange de forcing gevoerd, maar Aernouts was voor de afsluitende marathon teruggekeerd tot het achtervolgende groepje. Onze landgenoot kon zich met een plaats bij de eerste vijf verzekeren voor een ticket voor Hawaï en stemde zijn marathon daar dan ook op af.

Lange bedreigen was onmogelijk, want de Duitser liep zijn 42 kilometer in een waanzinnige 2u36:46. Aernouts viel in het lopen even terug naar plek zeven, maar sleepte in het slot toch nog die begeerde top vijf in de wacht. Opvallend: in regenachtige omstandigheden doke in Tulsa niet minder dan vijf triatleten onder de magische grens van 8 uur.

Voor Aernouts was het de eerste volledige triatlon sinds hij in oktober 2019 negende werd in Hawai. Daarna verstoorde de coronapandemie zijn vorm en plannen. Vorige maand kwam hij in Haines City weer boven water op de halve afstand met winst in de Ironman 70.3 van Florida. Aan die Amerikaanse campagne breit hij nu met een top vijf in Oklahoma dus een mooi vervolg.

Bij de vrouwen werd de Ironman van Tulsa in 8u40:34 gewonnen door de Zwitserse Daniela Ryf, voor de Britse Katrina Matthews (8u45:35) en de Amerikaanse Skye Moench (8u47:45).

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Bart Aernouts © VTM