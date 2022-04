Band met Ierse drugsbaron, die premie van 5 miljoen op z’n hoofd heeft staan, achtervolgt Tyson Fury: “Ik moei me niet met andermans zaken”

De titelkamp Fury-Whyte is zaterdagavond LIVE te volgen op VTM4!

Daniel Kinahan, dat is de man om wie het allemaal draait. 44 jaar oud, geboren in Dublin. Als zoon van een drugsdealer haast gedoemd om in de criminaliteit te belanden. Nu is hij de leider van het zogenaamde Kinahan-kartel, dat zijn imperium en fortuin van 1 miljard euro opbouwde met drugs- en wapenhandel, witwaspraktijken en zelfs geen moorden schuwde.

Twee weken terug loofden de VS een premie van vijf miljoen dollar uit voor de arrestatie van Daniel Kinahan. Net als zijn broer Christopher en vader Christy mag hij de States niet in. Wie hen helpt of zaken met hen doet, riskeert zelf een celstraf. De Kinahan-clan opereert vanuit Dubai, dat geen prioriteit maakt van het uitleveren van misdadigers.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Het is in Dubai dat Fury recent nog op de foto ging met Daniel Kinahan. De twee kennen elkaar al lang. Tien jaar rerug richtte Kinahan het managementkantoor MTK Global op, dat de belangen van meer dan honderd boksers behartigt, onder wie Tyson Fury.

In 2017 brak MTK Global officieel met Kinahan, na een schietpartij tijdens een weging voor een WBO-titelkamp in het Regency Hotel in Dublin. Kinahan was het doelwit, zijn kompaan David Byrne het dodelijke slachtoffer.

Toch bleef Daniel Kinahan tal van boksers adviseren. Hij trad ook op als makelaar van Fury. Volgens The Irish Mirror streek Kinahan twee miljoen dollar op aan consultancy vergoedingen voor elk van Fury’s vier laatste gevechten.

Fury prees Kinahan in het verleden ook voor zijn rol als ‘bemiddelaar’. In 2020 was een titelgevecht met Anthony Joshua in de maak, meldde Fury, door de tussenkomst van Kinahan. “Ik had net Kinahan aan de lijn”, zei Fury in een filmpje. “Hij zei me dat er een akkoord is voor de strafste kamp ooit in de Britse boksgeschiedenis. Dan kreeg het voor elkaar - knap gedaan.” Finaal is de kamp er niet gekomen.

Volledig scherm © AFP

Nu Tyson Fury zaterdag zijn WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten verdedigt en de VS Kinahan op de wanted-lijst heeft gezet, neemt de Britse media hun ‘vriendschap’ onder vuur. Tot ergernis van de Gypsy King: “Ik kreeg al een miljoen vragen over die flauwekul. Ik ben alleen close met mijn vrouw en kinderen. Zoals ik eerder al zei: het zijn mijn zaken niet. Ik ben een bokser, ik moei me niet met andermans zaken. Kan me niet schelen wat je hebt uitgestoken, ik houd me alleen met boksen bezig. Het is mijn zorg niet.”

Gisteren meldde MTK Global dat ze eind april hun activiteiten stopzetten: te veel negatieve publiciteit, te veel kritiek door de affaire-Kinahan. “MTK heeft me nooit gesponsord”, zei Fury nog aan de BBC. “Ze waren mijn management, gedurende drie jaar, van 2017 tot 2020. Dat is alles. Punt. Nog andere vragen om me aan het wankelen te brengen? Want dat zal niet lukken. Ik heb niets te verbergen. Een foto in Dubai betekent niet dat ik een crimineel ben.”

Dillian Whyte is gewaarschuwd wanneer hij zaterdag in de ring stapt tegen Tyson Fury - de Ier zit al op zijn paard.

BEKIJK. Wie is Tyson Fury?

Volledig scherm © Action Images via Reuters