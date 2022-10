Baaldag voor Dimitri Van den Bergh: 'Dancing Dimi' sneuvelt op het EK Darts in achtste finale tegen Ross Smith

Meer sport “Nina is erop voorbereid als ze geen medaille pakt”: trainster Marjorie Heuls over de WK-kansen van een Derwael “aan 80 procent”

Na 454 dagen zonder competitie maakt olympisch kampioene Nina Derwael (22) zaterdag haar rentree op het WK artistieke gymnastiek in Liverpool. En dat is niet zo evident als je zou denken, zegt haar trainster Marjorie Heuls: “Ik vind het echt bewonderenswaardig dat Nina er nog staat. Ik stelde me zelf de vraag: wàt motiveert haar nog, om elke dag op training af te zien?”

28 oktober