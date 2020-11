Axelle Klinckaert verlaat topsportcentrum Gent en gaat in Nederland turnen: “In Gent niet optimaal meer in vel”

Meer sport Japanse topturner Uchimura test positief op corona

29 oktober De Japanse topturner Kohei Uchimura is besmet met het coronavirus. De drievoudig olympisch kampioen zou op 8 november deelnemen aan een testevent in Tokio voor de Spelen van volgend jaar zomer in die stad. Het is onduidelijk of dat nog mogelijk is.