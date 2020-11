Audi gooit het over andere boeg en trekt met elektrische wagen naar Dakar

Meer sport Charline Van Snick en Jorre Verstrae­ten schenken België twee bronzen medailles op EK judo

19 november Jorre Verstraeten (22) heeft op het EK judo in de Tsjechische hoofdstad Praag brons veroverd in de klasse tot 60 kilogram. Even later deed Charline Van Snick (30) daar een tweede bronzen plak bij in de klasse tot 52 kilogram.