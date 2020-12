‘Aubergenius’ van Duijvenbode dicht bij 9-darter en hij promoot de groente: “Nee, ik heb walk-on-girls geen aubergines gegeven”

De 28-jarige Van Duijvenbode maakte veel indruk in het lege Alexandra Palace. Hij gooide al vroeg in de wedstrijd de maximale score van 170 uit en pakte niet veel later de eerste set door in de beslissende vijfde leg 82 uit te gooien. De tweede set ging met 3-1 naar de Nederlander, die de set besliste door vakkundig 120 uit te gooien. In de derde set kwam Van Duijvenbode met 2-0 achter, maar hij wist zich te herpakken met hoge scores en knappe finishes. Daarmee was het verzet van Hunt gebroken. Van Duijvenbode feestte ditmaal niet zo uitbundig als na zijn zege tegen Cross. “Als je 4-0 wint moet je natuurlijk niet zo stoer doen.” Na zijn winst tegen Cross was Van Duijvenbode nog een trending topic, ook vanwege het tv-interview dat hij daarna gaf.