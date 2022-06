Atletiekmeeting in Brussel gaat niet door omdat inschrijvingssysteem het begeeft

“De inschrijvingswebsite is al enkele weken het slachtoffer van een constante en repetitieve hacking”, klinkt het in een mededeling. “Dit zowel op de database als op de website zelf, zonder dat we in staat zijn geweest om de exacte oorzaak tot nu toe vast te stellen of een oplossing hiervoor te vinden. Geconfronteerd met al deze problemen lijkt het ons heel moeilijk om de Brussels Grand Prix volgende zondag te organiseren.”