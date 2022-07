Atletieklegende Mo Farah onthult als kind slachtoffer van mensenhandel te zijn geweest: “Lukt niet meer om het te verdringen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerder vertelde sir Mo Farah dat hij met zijn ouders als vluchteling naar Groot-Brittannië kwam. Nu geeft de langeafstandloper toe dat zijn ouders nooit naar Europa gekomen zijn. Toen Farah vier jaar oud was, kwam zijn vader kwam om bij vuurgevechten in Somaliland, dat in 1991 de (nooit erkende) onafhankelijkheid uitriep. Zijn moeder en twee broers wonen nu nog op een boerderij in Somaliland.

Toen Farah acht of negen was werd hij bij familie in Djibouti ondergebracht. Van daar werd hij door een vrouw die hij niet kende naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. Daar moest hij voor de kinderen van een gezin zorgen. "Jarenlang heb ik dat proberen te verdringen, maar het lukt me niet meer", vertelde Farah de BBC. "Een vrouw die ik niet kende en waar ik geen band mee had, heeft me de naam Mo Farah gegeven. Op het vliegtuig gaf ze me valse reisdocumenten, waarop de naam Mohamed Farah naast mijn foto stond." Farah's echte naam is Hussein Abdi Kahin.

Huishoudelijke klusjes en oppaswerk

Toen hij in Londen aankwam, had Farah nog een papier met de contactgegevens van zijn familie bij zich, maar dat werd voor zijn ogen in stukken gescheurd en weggegooid door de vrouw die hem in Afrika weggehaald had. "Ik moest huishoudelijke klusjes opknappen en op de kinderen letten, als ik wat te eten wou krijgen. Als ik iemand iets zou zeggen, 'zou ik mijn familie nooit terugzien', werd me verteld."

De eerste twee jaar in Engeland ging Farah niet naar school. Pas toen hij twaalf was, werd hij naar school gebracht, waar verteld werd dat hij een Somalische vluchteling was. Leerkrachten merkten zijn situatie op en uiteindelijk werd hij door de sociale dienst bij een andere Somalische familie ondergebracht.

Mo Farah won in 2012 en 2016 goud op de 5.000 en 10.000 meter en verzamelde op die afstanden zes wereldtitels. In juli 2000 verkreeg hij de Britse nationaliteit, maar naar wat nu blijkt gebeurde dat op basis van valse documenten.

