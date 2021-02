Armand Marchant knap twaalfde in eerste run op WK-slalom, die voor commotie zorgt: “Spreek nu of spreek nooit nog over fair-play”

SkiënArmand Marchant is op weg naar een héél mooi WK-resultaat op ‘zijn’ slalom. In de eerste run finishte hij als twaalfde en hij mag straks (13u30) in de tweede run als vierde naar beneden skiën. De door het warme weer gewijzigde startvolgorde zorgde wél voor commotie op het WK. “Een oneerlijke en oneervolle sportzege is waardeloos”, vindt ex-wereldkampioen Ivica Kostelic.

Marchant moest bij de start van het WK in Cortina d’Amezzo op 8 februari nog twee weken lang wachten op de slotdag voor zijn koningsnummer, de slalom. Maar in het combiné had Marchant wel al getoond in vorm te zijn op zijn discipline, en dat bevestigde hij vanochtend in de eerste run. Op de steile Druscie A-piste - met een gemiddelde hellingsgraad van 40% en een maximale hellingsgraad van 60% - vielen heel wat (top)skiërs in de eerste run uit, maar Marchant hield goed de controle en klokte de twaalfde tijd. Hij strandde op 0.89 seconden van de Oostenrijker Adrian Pertl die met 52.24 verrassend de beste chrono in de eerste run had.

Die positie van Marchant was erg belangrijk, want zo eindigde hij binnen de topvijftien die voor de tweede run om 13u30 in omgekeerde volgorde mag starten. Normaliter start altijd de topdertig van de eerste manche in omgekeerde volgorde, maar de organisatie heeft door het warme weer in Cortina d’Ampezzo beslist om die regel uitzonderlijk te wijzigen naar de top-vijftien, en dit om de absolute topskiërs te beschermen. Zij kunnen zo in de tweede manche in een nog iets betere staat van de piste naar beneden suizen. Marchant start deze namiddag als vierde, de winnaar van de eerste run Adrian Pertl als vijftiende. Ook de Belg Tom Verbeke is nog in de running met de 29ste tijd, 3.06 van Pertl. Dries Van den Broecke en Eliot Grandjean vielen uit.(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Armand Marchant liet na de finish van de eerste run zijn tevredenheid over zijn prestatie zien. © REUTERS

De beslissing over de regelwijziging maakt wel dat wie buiten de topvijftien eindigt in de eerste run, haast zo goed als kansloos is om zich nog in de medailles te skiën. De wijziging van de organisatie zorgde ook voor opschudding op het WK.

Ivica Kostelic, de Kroatische ex-wereldkampioen slalom, ging los op instagram, bij een post met een beeld van een kudde schapen: “Waar zijn jullie allemaal nu, jullie vrijheidsstrijders en voorstanders van fairplay in onze sport? Waar zijn jullie nu @FISalpine? Waarom staan jullie niet op en stoppen met te buigen voor de verrotte belangen? Maar bovenal: waar zijn jullie, topslalommers? Hebben jullie schrik te spreken tegen deze onmiskenbare onrechtvaardigheid. Jullie die zweren op fairplay boven alles? Jullie stilte ondersteunt deze onrechtvaardigheid tegenover jullie collega’s, zeker de jongere, wiens kansen op een fair gevecht a priori uitgewist zijn door deze beslissing. We kijken naar kampioenen hier - zijn er enkele onder jullie? Sterkte uit zich door grootmoedigheid. Onrechtvaardigheid is de weg van de zwakken. Een oneerlijke en oneervolle sportzege is waardeloos. En vergeet niet, het meest slechte is gebaseerd op geweld van enkelen en de stilte van velen. Spreek nu of spreek nooit nog over fair-play.”

