Armand Marchant bedolven onder lof als beste Belgische skiman ooit op WK met 10de plek in slalom: “Ik had een topdag, maar wil nog meer historie”

SkiënZonder meer een klasseprestatie van Armand Marchant: zijn tiende slalomplek in Cortina d’Ampezzo is goed voor Belgische sportgeschiedenis. Geen man skiede in een individuele discipline ooit beter op een WK. “Ik wil nog meer historische stappen zetten”, zegt Marchant, met de Olympische Spelen volgend jaar als hoofddoel.

Marchant hield in Cortina d’Ampezzo het hoofd koel in warme omstandigheden. De hoge temperaturen zondaghadden invloed op de kwaliteit van de steile Druscie A-piste - gemiddelde hellingsgraad van 40% en een maximale hellingsgraad van 60% - met zachtere sneeuw onderaan. Veel (top)skiërs vielen uit door een skifout waaronder topfavoriet Marco Schwartz. Marchant skiede naar een knappe twaalfde plek in de eerste run. In de tweede manche - waarbij de organisatie de startvolgorde gewijzigd had - schoof Marchant op naar de tiende plek, op 1:74 van de verrassende gouden medaillewinnaar Sebastian Foss-Solevaag.

Met die tiende plek in de eindstand van een WK slalom schrijft Marchant Belgische historie in de skisport. Nooit eerder heeft een mannelijke Belg een hogere plaats behaald in een individuele WK-discipline. Eigenlijk was zijn 15de plek in de combiné eerder in deze tweeweekse ook al een ‘WK-record’ voor België. Bij de vrouwen pronkt de van adellijke afkomst Patrizia Du Roy de Bliquy met de beste prestatie ooit, als 6de plek in afdaling op het WK 1962 in Chamonix. Vorig jaar stuntte Marchant ook al in het wereldbekercircuit met een vijfde plaats op de slalom in Zagreb, een topresultaat waarmee hij zich in de skiwereld op de kaart zette.

Volledig scherm Een opgetogen Armand Marchant tussen zijn team en ouders na zijn tiende WK-plek, vlnr. mama Véronique Bourdin, kinesist Thibaut Schnitzler, Armand Marchant, trainer Raphael Burtin en papa Armand sr. © RV

“Die vijfde plek in Zagreb schat ik nog hoger in dan tiende op het WK, toen in Zagreb won ik zelfs de tweede manche. Als ik zo’n twee superruns op dezelfde dag luk, kan ik het podium halen”, reageerde Marchant in een videozoom. “Maar tiende op het WK is ook top. Dit geeft een zeer goed gevoel, na een mindere start van het seizoen. Het is mijn tweede beste resultaat ooit in mijn carrière. Dat het een voor België historische prestatie is, toont aan dat ook wij goede skiërs kunnen hebben. Maar ik wil nog meer historische stappen zetten.” De afspraak met de geschiedenis die Marchant niet wil mislopen is, zijn de Olympische Winterspelen volgend jaar in Peking: “Ik voel me daar nu al klaar voor.”

De Belgische skiwereld reageerde uitgelaten op de mijlpaal van Marchant. Op sociale media reageerde het lofbetuigingen: ‘Super. Geniaal. Terrible. Magnifiek, Dikke proficiat’… en ga zo door. Ook zijn mama Véronique Bourdin postte twee gebalde armen bij zijn toptienplek. Marchant geniet in de skiwereld sowieso veel respect. Zoals hij zich als Belg uit een “plat land” tussen de topskiërs uit de echte skilanden zoals Oostenrijk, Zwitserland en de VS manifesteert is al knap. Nog straffer is dat hij deze resultaten lukt na een zware blessure. In januari 2017 liep Marchant een complexe scheenbeenbreuk op, waarna een lange revalidatieperiode volgde. Dat hij terugvocht en ook op een WK knap presteert, maakt dat respect alleen maar groter. Marchant: “Hier op dit WK lopen veel kampioenen uit het verleden rond. Na mijn eerste manche kreeg ik al complimenten van een ex-topper als Luc Alphand. Dan neemt mijn motivatie alleen maar toe.”

De WK-slalom ging zondag ook wel met de nodige commotie gepaard. Normaliter start voor de tweede manche altijd de topdertig van de eerste manche in omgekeerde volgorde, maar de organisatie besliste door het warme weer in Cortina d’Ampezzo die regel uitzonderlijk te wijzigen naar de topvijftien, en dit om de absolute topskiërs te beschermen. Zij kunnen zo in de tweede manche in een nog iets betere staat van de piste naar beneden suizen. Die beslissing maakte dat wie buiten de topvijftien eindigt in de eerste run, haast zo goed als kansloos is om zich nog in de medailles te skiën.

Voor skiërs van het niveau van Marchant verhoogde dat enorm de druk om bij de top-15 in de eerste manche te raken. De beslissing zorgde voor veel onvrede: “Het zijn de grote skilanden die hun wil doordrukken, om hun goede skiërs te beschermen”, aldus Marchant. “Veel andere landen waren toch gedegouteerd door die beslissing. Maar voor sommige topskiërs is de beslissing ook averechts uitgedraaid. Ikzelf heb geprobeerd er niet te veel aan te denken. Ik had een heel goed gevoel op training en ben op dat elan doorgegaan.”

Ivica Kostelic, de Kroatische ex-wereldkampioen slalom, formuleerde zijn kritiek op de last-minute-wijziging nog veel feller. Hij ging los op instagram, bij een post met een beeld van een kudde schapen: “Waar zijn jullie allemaal nu, jullie vrijheidsstrijders en voorstanders van fairplay in onze sport? Waar zijn jullie nu @FISalpine? Waarom staan jullie niet op en stoppen met te buigen voor de verrotte belangen? Maar bovenal: waar zijn jullie, topslalommers? Hebben jullie schrik te spreken tegen deze onmiskenbare onrechtvaardigheid. Jullie die zweren op fairplay boven alles? Jullie stilte ondersteunt deze onrechtvaardigheid tegenover jullie collega’s, zeker de jongere, wiens kansen op een fair gevecht a priori uitgewist zijn door deze beslissing. We kijken naar kampioenen hier - zijn er enkele onder jullie? Sterkte uit zich door grootmoedigheid. Onrechtvaardigheid is de weg van de zwakken. Een oneerlijke en oneervolle sportzege is waardeloos. En vergeet niet, het meest slechte is gebaseerd op geweld van enkelen en de stilte van velen. Spreek nu of spreek nooit nog over fair-play.”