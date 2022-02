Argentinië maakt het verschil in de laatste vijf minuten, zondag herkansing voor Red Panthers

HockeyIn hun vijfde wedstrijd om de Pro League hielden de Red Panthers in en tegen Argentinië lang gelijke tred met de zilveren medaillewinnaars van Tokio. Onze hockeyvrouwen kregen in Buenos Aires zelfs enkele uitstekende kansen om op een 1-2-voorsprong te komen, maar in de laatste vijf minuten toonden ‘Las Leonas’ zich uiterst efficiënt: 3-1. Zondag nemen beide teams het opnieuw tegen elkaar op.

Voor onze hockeyvrouwen vormen de duels tegen Argentinië (FIH 3) een zeer interessante test met het oog op het WK van juli in Nederland en Spanje. Het team van bondscoach Raoul Ehren rukte de laatste maanden op naar de zevende plek op de wereldranglijst. Met 22 speelsters vertoeven de Red Panthers reeds sedert 31 januari in Argentinië.

Eén van die 22 speelsters is de 21-jarige Vlaams-Brabantse Lyne Van Dieren. Zaterdag mocht ze tegen Argentinië, voor een zo goed als propvolle tribune, haar debuut maken. Nadat de twee teams een eerste strafcorner niet konden afwerken, kwam Argentinië in de tiende minuut op voorsprong. Na een knappe versnelling van Eugenia Trinchinetti belandde diens voorzet via de stick van Vanessa Blockmans in doel (1-0). De Panthers reageerden meteen en kregen twee minuten later twee strafcorners op rij. Het schot van Stephanie Vanden Borre werd bij de tweede poging door kapitein Alix Gerniers knap in doel gedevieerd: 1-1.

In kwart twee kregen beide teams een zeer stevige kans om op voorsprong te komen. Op voorzet van Louise Versavel kwam Gerniers oog in oog met de Argentijnse doelvrouw Succi, maar die redde puik. Daarna was het de beurt aan een licht dominerend Argentinië: een tweede Argentijnse pc werd door Vanden Borre knap van de doellijn gehaald. Ruststand: 1-1.

Na de pauze gaf het sterke Belgische blok aanvankelijk bitter weinig kansen weg en de beste mogelijkheid in het derde kwart was zelfs nog voor de Panthers. Het schot van Gerniers ging echter naast. Aan het einde van kwart drie kreeg Vanden Borre een stick tegen het aangezicht en met een bebloede neus moest zij enkele minuten naar de kant.

In de laatste vijftien minuten was de eerste kans alweer voor de Panthers, maar Gerniers geraakte op voorzet van opnieuw Versavel net niet bij de bal. Die gemiste kansen brak het team van Raoul Ehren uiteindelijk zuur op. Argentinië verhoogde de druk en kon in de laatste vijf minuten twee keer scoren: eerst via Granatto, vervolgens was Trinchinetti voor de tweede keer aan het feest: 3-1.

Onze hockeydames scoren na vijf wedstrijden zes op vijftien in deze Pro League. Eerder werd twee keer knap gewonnen van Duitsland, daarna bleek het oppermachtige Nederland twee keer te sterk.

Zondag om 20.30 uur staan de Argentijnse Las Leonas en de Red Panthers opnieuw tegenover elkaar.

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Lien Hillewaert, Vanessa Blockmans, Stephanie Vanden Borre, Abi Raye, Emma Puvrez, Charlotte Englebert, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Alix Gerniers en Lyne Van Dieren. Daarna volgden: Aisling D’Hooghe, Justine Rasir, Judith Vandermeiren, Louise Versavel, Lucie Breyne, Ambre Ballenghien en Lucie Breyne.