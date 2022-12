Argentijn Pablo Kukartsev met Roeselare in Belgische beker Lionel Messi achterna

Roeselare - Maaseik 3-0 (25-16, 25-22, 25-21)

Krijgen we op zondag 26 februari in het Antwerpse Sportpaleis een West-Vlaamse bekerfinale? Het heeft er alle schijn van. Zowel Roeselare als Menen wonnen met gemak hun eerste halve finale met 3-0. Twee sets in de return volstaan straks voor de kwalificatie.

Eén van de uitblinkers bij Roeselare was de Argentijn Pablo Kukartsev (29). Zijn eerste woorden na de 3-0 tegen Maaseik: “Yes, topdag! Argentinië met Messi heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinale tegen Nederland, op weg naar de finale. En ook wij hebben met Roeselare een grote stap gezet richting de bekerfinale in het Antwerpse Sportpaleis.”

Hij stond te glunderen, Pablo Kukartsev, na opnieuw een glansprestatie. Eén foutje op 31 ballen over drie sets. Verwaarloosbaar. Een opposite op dreef en vaak redder bij verhoogde tegendruk. Én papa in spe: zijn hoogzwangere vriendin deelde zaterdag in de vreugde. “De baby is uitgerekend voor kerstdag, maar we vermoeden dat het nu elke dag kan gebeuren.”

Het loopt lekker voor Kukartsev bij zijn nieuwe club Roeselare. Snelle integratie: “Prachtig”, glundert hij. “Het succes vandaag is ook dankzij de geweldige sfeer in het team. En ik ben omringd door topspelers. Stijn (D’Hulst) aan de pass, de mannen in receptie, onze middenblokkers. Ik kon en mocht niet achterblijven. Ik had meteen mijn plaats gevonden.”

Dominant in cijfers

Roeselare domineerde zaterdag Maaseik in de eerste halve finale van de Beker van België in cijfers van begin tot einde, op alle gebied: 58% tegen 54% in offensief rendement, 5 blokpunten tegen 2, 6 aces tegen 2 en ook standvastiger in receptie (64%-55%). Weggetikt in de openingsset (19-10) en overeind gebleven na kraniger verweer in set twee (22-21) en drie (18-18). Maaseik kreeg geen vaart in zijn spel, terwijl aan de andere kant van het net Stijn D’Hulst aan de pass in evenwicht en met vertrouwen terecht kon bij al zijn spelers – door het midden en op de hoeken. De tactische opslagdruk haalde Bartos snel uit zijn comfortzone, zodat Maaseik in hoofdzaak aangewezen was op de Griek Protopsaltis en Reggers, nadrukkelijker in set twee en drie. Maar bij Roeselare bevestigden Tammearu en Verhanneman hun piekvorm en toonde hoofdaanvaller Kukartsev zijn meerwaarde.

Zaterdagavond was hij weer op dreef, de Argentijn. Zijn eerste woorden na afloop: “Yes, topdag! Argentinië met Messi heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinale tegen Nederland, op weg naar de finale. En ook wij hebben met Roeselare een grote stap gezet richting de bekerfinale in het Sportpaleis. Ik volg het WK voetbal op de voet. Meteen na het laatste punt tegen Maaseik hoorde ik van vrienden op de tribune dat Argentinië met Messi had gewonnen van Australië. Yes! Superblij! En nu tegen Nederland.” Leuke tweestrijd in de ploeg van Roeselare: de concurrent van de Argentijn Pablo Kukartsev als hoofdaanvaller is... de Nederlander Michiel Ahyi.

Ongeslagen competitieleider

De dertienvoudige landskampioen Roeselare (14x bekerwinnaar) lijkt weer ongenaakbaar, staat in de Lotto League ongeslagen aan de leiding, lijkt op weg naar de bekerfinale in het Sportpaleis en wil ook Europees overwinteren. Het staat voorlopig derde in een poule met Civitanova, Tours en Benfica. “Op het moment dat we de thuiswedstrijd tegen Tours met 0-3 verloren, stond onze ploeg nog niet op peil”, zegt coach Steven Vanmedegael.

Steven Vanmedegael.

“We hadden in de Belgische competitie nog geen concurrentie gehad. We moesten nog sleutelen. We hebben daarna meteen kunnen werken aan de pijnpunten, vooral in verdediging. De uitmatch in Benfica (2-3) was de kentering. Vandaag zit het team in een goede flow. Er zat al woensdag meer in tegen de Italiaanse ploeg Civitanova en nu tegen Maaseik liep het weer lekker en vlot. Kijk, op dinsdag 13 december spelen we de terugwedstrijd in de Champions League tegen Benfica. Die match moeten we winnen. We willen de derde plaats vasthouden en overwinteren in de lagere CEV Cup, waar voor ons team meer mogelijkheden zijn weggelegd dan een volgende fase in de Champions League. Je komt daar dan bij de laatste acht tegen pakweg Perugia uit en krijgt twee keer 3-0 om de oren. In de CEV Cup liggen meer kansen om verder te geraken.”

Het worden nog drukke eindejaarsdagen, ook voor Kukartsev: woensdag naar Gent voor de competitie, zaterdag thuis tegen Aalst, dinsdag 13/12 thuis tegen Benfica in Champions League, zaterdag 17/12 de bekerreturn in Maaseik en op woensdag 21/12 competitiematch in Achel. Tegen dan is het al ‘papa’ Kukartsev.

ROESELARE: D’Hulst (Ahyi), Tammearu 14, Coolman 8, Koukartsev 20, Verhanneman 7, Fasteland 5 (Depovere). Libero: Deroey

MAASEIK: Vanker, Protopsaltis 11, Fornes 3 (Cox), Reglers 12, Bartos 11, Treial 7. Libero: Ottevanger