Appelmans, Darcis en ook... Guga Baùl: Belgen tegen de wereldtop op World Padel Tour in Knokke

Triatlon Pech blijft Jelle Geens achtervol­gen: triatleet breekt pols in Canada, Van Riel opnieuw vierde

16 augustus Jelle Geens blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Onze landgenoot zag vorige maand de individuele triatlon op de Olympische Spelen aan zich voorbijgaan door een coronabesmetting in de voorbereiding. Nu viel zijn eerste wedstrijd na Tokio in het water na een polsbreuk.