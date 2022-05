“Apen! Ga terug naar het derdewereldland waar jullie vandaan komen”: WNBA-vedette Liz Cambage in middelpunt van racistische rel

WNBALiz Cambage, sterspeelster maar ook wel een prima donna in de WNBA, heeft een relletje aan haar laars. “Apen! Ga terug naar het derdewereldland waar jullie vandaan komen”, zou de 30-jarige Australische speelster geroepen hebben tijdens een vriendschappelijke interland tegen Nigeria. Saillant detail: Cambage is zelf half Nigeriaans.

Het incident dateert intussen van ongeveer een jaar geleden. In Las Vegas traden de Opals, zo luidt de bijnaam van de Australische nationale ploeg, aan tegen Nigeria, zonder publiek. De twee landen waren zich aan het klaarstomen voor de Olympische Spelen in juli. Nog voor de rust werd het oefenpartijtje stopgezet, na een heftige ruzie tussen Liz Cambage en enkele speelsters van het Nigeriaanse team.

Op beelden is te zien hoe Cambage op het terrein een felle elleboogstoot uitdeelt. Een gemene fout die een uitsluiting zou rechtvaardigen maar Cambage zag het anders, zo blijkt uit haar statement: “Nadat ik een onopzettelijke fout beging werd ik fysiek aangevallen door een andere speelster die naast de bank stond. Ze sloeg me in m’n gezicht en duwde me tegen de grond maar ik heb niet gereageerd.”

Opvallend is dat Cambage zich enkele dagen later niet meer beschikbaar stelde voor de Opals. De 2m03 grote center zei dat ze mentaal niet in staat was om in een bubbel te leven tijdens de Spelen in Tokio: “Ik heb al maanden paniekaanvallen, dat ik niet kan slapen of eten.” Zonder haar lag de vice-wereldkampioen er al in de kwartfinales uit. Ook voor het komende WK in eigen land past Cambage: “Ik heb nul interesse om voor de nationale ploeg te spelen.”

Het voorval in Las Vegas werd met de mantel der liefde toegedekt, zo leek het, tot Cambage tijdens het pre-season over haar transfer naar de LA Sparks sprak. “Ik leid een geweldig leven nu. Ik krijg steun van alle kanten. Ik voel me hier beschermd, wat bij de Opals nooit het geval was,” zei Cambage, die eerder haar beklag deed over racisme binnen de nationale ploeg.

Die uitspraken werkten als een lap op een rode stier bij kapitein Jenna O’Hea, die tijdens een tv-interview met ABC Sports bevestigde wat alle insiders wisten: dat Cambage haar boekje meer dan te buiten was gegaan. Nigeriaanse speelsters vertelden anoniem aan de Daily Telegraph dat Cambage, die nota bene zelf Nigeriaanse roots aan vaderskant heeft, hen voor apen had uitgemaakt. “Ik herinner me het woord ‘apen’. En ‘Ga terug naar het derdewereldlang waar jullie vandaan komen’.” Een andere zei: “We wisten dat Cambage half Nigeriaans is en zo leek ze één van ons te zijn. Daarom deed haar woorden zo’n pijn. En ook dat ze geen spijt betoonde.”

Liz Cambage bood een dag later wel haar excuses aan maar daar had het Nigeriaanse team geen oren naar: “Haar excuses waren bullshit en niet gemeend.” Ook op social media verontschuldigde de Australische zich voor haar uitbarsting op het parket maar ze ontkende wel nadrukkelijk dat ze hen racistische beledigingen naar het hoofd zou hebben geslingerd. Cambage had het over “leugens” en “fake news”: “Oke, het ging er heftig aan toe en er kwam een fysieke aanvaring en woordenwisseling van maar ik hoor zaken die helemaal niet waar zijn.”

Cambage heeft het gehad met de nationale ploeg en ook omgekeerd is de liefde helemaal over, zo lijkt wel. Op de vraag of Cambage ooit nog zou uitkomen voor de Opals antwoordde O’Hea gedecideerd: “Neen.” Een andere international had ook haar bekomst van de fratsen van hun sterspeelster: “Er waren vooraf al zo veel gedragskwesties dat ik er een boek over kan schrijven. Maar dat incident in Las Vegas was de druppel te veel - en ook wel de ergste.”

