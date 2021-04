Antwerps onderonsje in Duitsland: Kim Huybrechts schakelt Dimitri Van den Bergh uit

DartsDe Belgische darters hebben maandag in het Duitse Niedernhausen geen hoge ogen gegooid op het elfde toernooi in het Players Championship. Kim Huybrechts (PDC-38) schakelde in de tweede ronde in een Antwerps onderonsje Dimitri Van den Bergh (PDC-9) met 6-4 uit, maar had een ronde later geen verhaal tegen Rob Cross (PDC-5). De wereldkampioen van 2018 won met 6-1.