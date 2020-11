Antwerp Giants verliezen zevende keer op rij in Eurocup

Zwemmen Valentine Dumont scherpt Belgisch record 400 meter vrij aan

9 november Valentine Dumont heeft het Belgisch record op de 400 meter vrije slag kortebaan nogmaals aangescherpt. Op de International Swimming League in Boedapest tikte ze als tweede aan in 4:00.05, dat is 32 honderdsten sneller dan de 4:00.37 die ze op 18 oktober, eveneens in Boedapest, op de tabellen zette. Enkel de Amerikaanse Hali Flickinger (3:59.78) was sneller.