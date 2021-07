Antetokounmpo bezorgt Bucks eerste zege in NBA-finale

Meer sport Niet voor gevoelige kijkers: pijnlijke aftocht Conor McGregor na beenbreuk in eerste ronde van prestigieu­ze kamp

11 juli Van een pijnlijke aftocht gesproken. Conor McGregor (32) was uit op revanche tegen Dustin Poirier, toen de twee vanmorgen de ring in kropen. Het heeft niet mogen zijn. Na nog geen vijf minuten in de ring plooide het been van de Ier lelijk dubbel. Einde verhaal. Al bleef McGregor zijn opponent ook na afloop de huid vol schelden. Een revanche zal niet lang uitblijven: “Of dat nu in de octagon is, of op straat.”