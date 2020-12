ANNO 2020. Tienkamper Hans Van Alphen (38): “Vroeger draaide alles rond mij. Nu help ík mensen”

“Op zonnige dagen is tienkamper op rust Hans van Alphen hier in zijn tuin te spotten.” Zo stond het onlangs in een lyrisch verslag over de wandelroute door de Mombeekvallei, een groene oase ten zuiden van Hasselt. Op een doordeweekse dag in november is de toestand net iets minder bekoorlijk. Vanuit zijn praktijk houdt de voormalige tienkamper één oog strak gericht op zijn kippenhok, dat de laatste dagen belaagd werd door ratten. "Kenners zeggen: als je er in korte tijd drie ziet, zitten er minstens dertig in de buurt. Ik vrees dat ik nog wel even bezig ben, want het vergif is nu al twee dagen onaangeroerd. Het zijn niet alleen vieze beesten, maar ze zijn ook nog eens slim." Hij grijnst. "De volgende stap is een luchtbuks."