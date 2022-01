Ann Wauters wordt assistent-coach bij Chicago Sky, kampioen in WNBA: “Het vlammetje wakkerde heel snel weer aan”

BasketbalZo, het is nu ook officieel: Ann Wauters begint in april als assistent coach bij Chicago Sky in de WNBA. De 41-jarige Wase nam in augustus afscheid van het basketbal. “Vraag me nu niet of ik aan een lange trainerscarrière ben begonnen,” zegt Wauters. “Wie weet ontdek ik al na één seizoen dat het niks voor mij is.”

In december al kreeg ze een telefoontje. Of ze geen zin had om bij Chicago Sky te beginnen als assistent coach. Niet zómaar een team. Chicago had in oktober z'n allereerste titel in de WNBA gewonnen. Wauters vroeg bedenktijd. “Ik moest toch een paar zaken afwegen,” vertelt ze. “Ik kon me niet zomaar in een avontuur storten zonder erover na te denken en met m’n vrouw en kinderen te praten. Want als ik naar de States trek, heeft dat toch meteen een grote impact op mijn gezinsleven.”

Haar echtgenote Lot Wielfaert had er niks op tegen. Maar er was wel een compromis nodig. Het gezin blijft tijdens het schooljaar in België en maakt pas in de zomermaanden de oversteek. In april wordt Ann Wauters in Chicago verwacht. Een maand later begint de competitie, die zo’n vijf maanden loopt: “Zo kunnen zij hun gewone leven verder zetten en moet ik hen ook niet te lang missen. En zo nam mijn enthousiasme toe. Het vlammetje is weer heel snel opgeflakkerd (lacht). En het is ook ideaal. Ik sta enkele maanden met m’n beide voeten terug in het basketbal en daarna kan ik in België mijn opgedane ervaring delen met bedrijven en organisaties - wat ik nu ook doe.”

Volledig scherm © Photo News

Trainer bij Chicago is James Wade, die sinds kort ook deel uitmaakt van de technische staff van Team USA. Wauters kent hem al lang: hij is de man van Edwige Lawson, met wie zij jarenlang de kleedkamer deelde bij onder meer Valenciennes en San Antonio. “Er is dus al een zekere connectie met James,” zegt Wauters. “En de timing is goed. Ik ben net gestopt en bij Chicago is er een vacature bij de staf - allemaal toeval. Ik weet dat ik na de Spelen had gezegd dat ik even afstand wou nemen maar dit voorstel kon ik niet afslaan.”

Ann Wauters maakte furore in de WNBA toen ze in 2000, op haar 19de, eerste keuze was in de draft. Ze belandde bij Cleveland. Later ook nog bij New York, San Antonio - waarmee ze in 2008 de WNBA Finals haalde maar verloor -, Seattle en afsluitend in 2016 bij Los Angeles. Met de LA Sparks won ze dat jaar de WNBA-titel. Sterspeelster bij de Sparks was toen Candace Parker, nu ook smaakmaker bij Chicago.

“Vraag me nu niet of ik aan een even lange trainerscarrière ben begonnen,” grapt Wauters. “Wie weet ontdek ik al na één seizoen dat het niks voor mij is. Net zo goed ben ik voor jàren vertrokken. Maar ik heb geen doelen vooropgesteld. Ik benader dit zoals ik dat ook als speelster deed: stap voor stap. Ervaring opdoen. Want ik heb nog veel te leren als coach.”

Volledig scherm © BELGA

Ann Wauters kan bij Chicago mogelijk al een belangrijke speelster naar de Windy City halen: Emma Meesseman is een free agent. Sinds half januari mag ze met geïnteresseerde clubs onderhandelen, op 1 februari worden de contracten getekend. Meesseman speelde alleen nog maar bij Washington, met de WNBA-titel in 2019 als apotheose. “Emma is zéér gegeerd op de markt,” weet Wauters. “Chicago zal zeker niet het enige team zijn dat haar wil. Maar de keuze ligt helemaal bij Emma. We weten dat ze honkvast is maar dit kan het ideale moment zijn om te veranderen. In Chicago komt ze bij het kampioenenteam terecht en met Vandersloot en Quigley treft ze speelsters die ze ook van bij haar Russische club Ekaterinburg kent. Met zo’n point guard en shooter erbij is het leven voor Emma meteen ook wat makkelijker.”

In de WNBA was Ann Wauters de pionier, als speelster - ze ging Meesseman, Hind Ben Abdelkader, Julie Allemand en Kim Mestdagh voor - en nu ook als trainster. “Daar ben ik best wel trots op, ja. De WNBA blijft toch de meest prestigieuze en uitdagende competitie ter wereld. Elke match moet je je beste beentje voor zetten en alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Dat spreekt me erg aan.”

Ann Wauters tekende een contract voor één seizoen. Hoeveel dat schuift, dat wil ze niet kwijt. “Salary caps, die zijn er voor speelsters,” schatert ze.

Volledig scherm © BELGA