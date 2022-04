Ann Wauters vertrokken naar Chicago voor WNBA-avontuur als assistent-coach

BasketbalAnn Wauters is vertrokken naar de Verenigde Staten voor haar tweede carrière in het basketbal. De ex-Belgian Cat gaat in Chicago aan de slag als assistent-coach bij de kampioen van de WNBA.

Nog één maand en dan begint het WNBA-seizoen in de Verenigde Staten. Mét drie Belgische vrouwen bij Chicago Sky. Emma Meesseman en Julie Allemand zullen er op het parket te vinden zijn. Ann Wauters wordt assistent-coach. In december al kreeg ze een telefoontje. Of ze geen zin had om bij Chicago Sky te beginnen als assistent. Niet zómaar een team. Chicago had in oktober z’n allereerste titel in de WNBA gewonnen.

Wauters vroeg bedenktijd. “Ik moest toch een paar zaken afwegen”, vertelde ze eerder. “Ik kon me niet zomaar in een avontuur storten zonder erover na te denken en met m’n vrouw en kinderen te praten. Want als ik naar de States trek, heeft dat toch meteen een grote impact op mijn gezinsleven.” De uitkomst werd een compromis waarbij Wauters’ gezin haar in de zomermaanden achterna komt.

Volledig scherm © Photo News

“Het vlammetje is weer heel snel opgeflakkerd (lacht). En het is ook ideaal. Ik sta enkele maanden met m’n beide voeten terug in het basketbal en daarna kan ik in België mijn opgedane ervaring delen met bedrijven en organisaties - wat ik nu ook doe. Vraag me nu niet of ik vertrokken ben voor een jarenlange carrière. Misschien ontdek ik na een jaar dat het niets voor mij is.”

Ann Wauters maakte zelf als speelster furore in de WNBA toen ze in 2000, op haar 19de, eerste keuze was in de draft. Ze belandde bij Cleveland. Later ook nog bij New York, San Antonio - waarmee ze in 2008 de WNBA Finals haalde maar verloor -, Seattle en afsluitend in 2016 bij Los Angeles. Met de LA Sparks won ze dat jaar de WNBA-titel. Sterspeelster bij de Sparks was toen Candace Parker, nu ook smaakmaker bij Chicago.

Volledig scherm Ann Wauters met haar partner Lot Wielfaert. © Joel Hoylaerts / Photonews