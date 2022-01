Ann Wauters onderweg naar WNBA als assistent coach?

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ann Wauters (41) nam nog geen zes maanden terug, na een lange en succesvolle carrière, afscheid van het basketbal. In Tokio speelde ze met de Belgian Cats haar laatste match. Op vragen of ze een loopbaan als coach ambieerde - ze heeft haar trainersdiploma al op zak - antwoordde ze meestal dat daar nog even tijd zou over gaan.

Maar wanneer een WNBA-team zoals Chicago Sky aanklopt, dan is dat een opportuniteit die ze mogelijk niet kan laten gaan. Chicago werd vorig seizoen kampioen in de WNBA, onder coach James Wade, en beschikt over sterspeelsters zoals Courtney Vandersloot en vooral Candace Parker. Die was in 2016 een bepalende speelster bij de LA Sparks, toen Wauters daar speelde en voor het eerst in haar carrière WNBA-kampioen werd.

Indien Wauters toezegt, wordt ze meteen de allereerste Belgische die in de WNBA aan de slag gaat als assistent-coach. Zelfs speelde ze in totaal negen jaar in de WNBA, bij vijf verschillende teams: Cleveland, New York, San Antonio, Seattle en Los Angeles. In 2000 was Wauters de eerste keuze in de WNBA draft en in 2005 schopte ze het tot All Star. Met San Antonio stond ze in 2008 in de finale van de WNBA maar ze greep net naast de titel, die er dus acht jaar later met de Sparks zou komen. In de WNBA scoorde de Wase gemiddeld 10 punten (aan 54 procent) en was ze goed voor 5,1 rebounds.

Indien Wauters naar Chicago trekt, kunnen meteen ook de speculaties over de toekomst van Emma Meesseman en Julie Allemand in de WNBA losbarsten. Point guard Allemand ligt nog onder contract bij Indiana maar Meesseman, in 2019 WNBA-kampioen en al jaren een vaste waarde bij Washingon, is wel een zogenaamde free agent. Wordt vervolgd.