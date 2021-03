Amerikaanse sporters kunnen gevaccineerd naar Spelen in Tokio

Meer sport En nóg een medaille erbij op EK indoor: 21-jarige hoogsprin­ger Thomas Carmoy grijpt brons

7 maart Het kan niet op voor België op het EK indoor. Zonet greep Thomas Carmoy, 21 jaar nog maar, brons in het hoogspringen. De atleet uit Charleroi ging over 2m26 en schonk ons land zo zijn vierde medaille. Nu al is deze editie van het EK indoor de meest succesvolle ooit voor België.