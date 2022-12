Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten na gevangenenruil met “wapenhandelaar des doods” Viktor Bout

Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld en haar arrestatie in Rusland zorgde voor veel opschudding in de VS. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze werd in februari, kort voor de Russische invasie in Oekraïne, in Moskou opgepakt omdat ze een vulling met wietolie voor een e-sigaret in haar bagage had. Ze werd in augustus veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van hasjproducten.