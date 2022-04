Amerikaan Scottie Scheffler reageert na eerste winst in Masters: “Ik heb geweend als een baby”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

McIlroy zorgde ervoor dat Scheffler op het tweede deel van de baan in Augusta nog flink zijn best moest doen. De Noord-Ier die na drie dagen tien slagen meer nodig had gehad dan Scheffler, sloot af met een ronde van 64 slagen, acht onder het baangemiddelde. Hij sloeg zes birdies en één eagle en had de beste ronde van het hele toernooi.

Scheffler liet zich echter niet van de wijs brengen. De 25-jarige Amerikaan die op weg naar de Masters al drie toernooien had gewonnen, sloeg birdies op hole 3 en 7 en daarna een bogey op 10. Met birdies op 14 en 15 zorgde hij dat het niet meer echt spannend zou worden, al was het putten op de laatste hole even een klus. Na twee missers was het toch raak. Scheffler was zichtbaar geëmotioneerd de dag na het toernooi: “Ik heb ervan gedroomd om een kans te krijgen om dit toernooi te spelen en ik kreeg tranen in mijn ogen wanneer ik de uitnodiging in mijn mailbox kreeg. Ik kan nu niet onder woorden brengen wat het voor mij betekent dat ik levenslang naar hier mag terugkomen want ik hou van deze plaats. Als ik één toernooi moest kiezen dat ik nog graag wilde winnen, was het dit wel.”

Scheffler kan een recordpremie van 2,7 miljoen dollar, omgerekend bijna 2,5 miljoen euro, bijschrijven. Daarnaast krijgt hij het beroemde groene jasje. “De eerste keer dat ik erin geloofde dat ik zondag de Masters kon winnen, was vrijdagnamiddag.”

Daarnaast had de Amerikaan ook mooie woorden voor zijn familie en entourage: “Ik kan mijn familie niet hard genoeg bedanken. Mijn ouders en zussen hebben zoveel voor mij opgeofferd de voorbije jaren. We hebben allemaal gedroomd van dit toernooi te bereiken. Dus het is een hele eer om dit toernooi te winnen. Niet alleen voor mij maar ook voor alle mensen die hier waren om ons te steunen.”

Tiger Woods sloot zijn 24ste deelname af op een 47ste plaats. De vijfvoudig winnaar van de Masters kende net als zaterdag een teleurstellende dag van 78 slagen, zes boven het baangemiddelde. Met 301 slagen had hij er over vier dagen 23 meer nodig dan winnaar Scheffler. Woods maakte in de Masters zijn verrassende rentree na zijn zware auto-ongeluk van veertien maanden geleden.

