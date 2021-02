Amerikaan Holloway breekt 27 jaar oud wereldrecord op 60m horden

Basketbal Belgian Lions gaan tegen Denemarken op zoek naar EK-kwalifica­tie: “Deze afspraak mogen we niet missen”

20 februari De Belgische mannenbasketbalploeg vat vandaag het laatste luik in de voorronde van het EK 2022 aan in een bubbel in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Belgian Lions hebben nog één overwinning nodig om zeker te zijn van EK-deelname. Deze namiddag krijgen ze een eerste kans tegen Denemarken. Maandag is er indien nodig een herkansing tegen Tsjechië.