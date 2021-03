American football legende Tom Brady verlengt zijn contract bij de Buccaneers

UK Open darts Sterke James Wade klopt boeman van Kim Huybrechts en wint UK Open darts

8 maart James Wade heeft de UK Open darts gewonnen. De PDC-nummer vijf van de wereld klopte Luke Humphries - de boeman van onze landgenoot Kim Huybrechts eerder in het toernooi - met 11-5. Wade had in de halve finale ook al wereldkampioen en nummer één Gerwyn Price uitgeschakeld.