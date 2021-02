Amber Ryheul pakt eerste keer wereldbekergoud op European Open judo

Kunstschaatsen Kunst­schaats­ster Loena Hendrickx schrijft Challenge Cup in Den Haag op haar naam

26 februari Loena Hendrickx heeft een tweede keer, na 2017, de Challenge Cup kunstschaatsen in Den Haag gewonnen. De 21-jarige Antwerpse was met 69,77 punten al de beste in de korte kür en won vrijdag met 134,91 punten ook de vrije kür. Haar totaalscore van 204,68 punten is een nieuw persoonlijk record. Dat stond sinds 2018 op 204,61. Op het podium werd Hendrickx geflankeerd door de Taiwanese Emmy Ma en de Cypriotische Emelia Zingas (171,30).