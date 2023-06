“Als ze hem schorsen, denk ik eraan geen EK te spelen”: aanvalsleider Britt Herbots steunt bondscoach Vande Broek, morgen uitspraak tuchtraad

Exact 557 dagen nadat ex-internationals hem in een VRT-documentaire van mentaal grensoverschrijdend gedrag beschuldigden, krijgt Gert Vande Broek morgen van de tuchtraad van Volley Vlaanderen te horen of hij een sanctie krijgt. Inmiddels spraken de Yellow Tigers in een open brief hun steun uit aan Vande Broek. Topspeelster Britt Herbots gaat daar het verst in en zegt haar lot aan dat van de veelbesproken trainer te verbinden. Toch is de eensgezindheid bij de huidige speelsters lang niet totaal.

Gert Vande Broek zal er in Vilvoorde vermoedelijk niet bij zijn wanneer de tuchtraad van Volley Vlaanderen morgen het vonnis velt. Hij zit met de Yellow Tigers in Zweden, waar ze zaterdag aantreden in de European Golden League. Toch staat er veel op het spel voor de succestrainer - zijn reputatie om te beginnen, en mogelijk ook zijn job als bondscoach.

Zeven ex-speelsters legden namelijk getuigenissen af van wat zij als psychisch grensoverschrijdend gedrag ervaarden. De bondsprocureur vorderde twee weken terug een schorsing van minstens twee weken, advocate Elisabeth Matthys vroeg om een mogelijke sanctie ook meteen toe te passen. Gert Vande Broek vraagt dan weer de vrijspraak. Als het tot een veroordeling zou komen, zal hij in beroep gaan. Het is met andere woorden lang niet zeker of de procedure morgen, bijna anderhalf jaar na de uitzending van de VRT-docu ‘De Prijs van de Winnaar’, ten einde komt.

Het valt dan ook wel te begrijpen dat de irritatie binnen de huidige selectie toeneemt. Vooral Britt Herbots, sterspeelster bij de Yellow Tigers, is er helemaal klaar mee. “Dit verhaal wèègt op de groep. Wij zijn nu de dupe van een situatie die zich acht jaar geleden voordeed. Met een EK in eigen land en olympisch kwalificatietoernooi in aantocht, is de timing van die rechtszaak niet gewoon slecht maar rampzalig. ‘t Is miserie. Chapeau dat Gert zich in zo’n omstandigheden nog altijd staande houdt.”

Wat ik zeg, is geen loos dreigement. Dat ze het dan maar oplossen als ze plots zonder coach staan. Britt Herbots

De 23-jarige Limburgse legde zelf een verklaring af in het voordeel van Gert Vande Broek. Maar net als andere getuigen à décharge zegt Herbots dat ze zich niet op haar gemak voelde bij de vraagstelling door het parket. “Ik had het gevoel dat mijn antwoorden gestuurd werden. Ik kan me echt niet vinden in hoe alles is gelopen in deze zaak. Dat strookt niet met mijn waarden en normen. Maar ik ben geen stuk speelgoed. Als ze Gert schorsen, denk ik er dan ook over na om niet naar het EK te gaan. En dat is geen loos dreigement. Dat ze het dan maar oplossen als ze plots zonder coach staan. Maar wij hopen dat het vrijdag goed komt.”

Om hun standpunt kracht bij te zetten, schreven de Tigers gisteren een open brief met als insteek: “Wij willen voort met Gert Vande Broek’. Dertien speelsters zetten er hun handtekening onder. Volgens Herbots staan ze honderd procent achter de bondscoach: “Anders kan je ook geen negende worden op het WK.”

Tweespalt

Dat Gert Vande Broek zich de voorbije jaren beter beheerst en op zijn taalgebruik let, daar zijn alle partijen het over eens. Maar dat de huidige generatie speelsters hem allemaal steunen, dat klopt dan weer niet. Zo zijn er twee key players die een bezwarende verklaring aflegden bij Matthys. De advocate raadde evenwel aan om hun anonieme getuigenis niet in het dossier op te nemen uit bezorgdheid voor het vervolg van hun carrière. En ze wil ook tweespalt binnen het team vermijden. In die context is het bizar dat beide speelsters finaal de brief toch ondertekenden. Ook setter Jutta Van de Vyver tekende niet: ex-kapitein Frauke Dirickx getuigde hoe zij al eens zwaar werd aangepakt door Vande Broek.

Voorts is er de getuigenis van Kaja Grobelna, na het afscheid van Lise Van Hecke bij de nationale ploeg toch gepromoot tot hoofdaanvalster bij de Yellow Tigers. Sinds twee jaar komt ze evenwel niet meer uit voor de Yellow Tigers. Officieel omdat haar knie te veel leed onder de combinatie club- en interlandvolley, maar ook Grobelna had genoeg van de negatieve opmerkingen. Tijdens de zitting in Vilvoorde las Matthys fragmenten voor uit haar verklaring, hoe Vande Broek haar voor “achterlijke geit” uitmaakte na een tipfout en haar spottend “de prinses van de huppelhoek” (duidend op de reservespeelsters die zich warm houden tijdens de wedstrijd) noemde.

Voorbeelden die aangeven dat er ook vandaag binnen de groep nog verdeeldheid bestaat over Gert Vande Broek. Om 15u30 morgen weten Vande Broek en z’n Tigers waar ze aan toe zijn.

