Als kind dagen zonder eten, op zijn 13de vader en twee keer neergeschoten: wie is Dillian Whyte, de tegenstander van Tyson Fury?

Meer SportTyson Fury (33) heeft een levensverhaal om ‘U’ tegen te zeggen , maar ook dat van zijn rivaal Dillian Whyte (34) mag er zijn. De in Jamaica geboren Brit gebruikte het boksen enkele jaren geleden als vluchtroute uit een leven vol armoede, miserie en criminaliteit. Een bezoek van zijn moeder in de gevangenis opende zijn ogen. “Ik zag de tranen over haar wangen rollen. Ik schaamde me dood.”

Dillian Whyte werd geboren in de Jamaicaanse stad Portland. Armoede was nooit ver weg - toen hij twee jaar oud was, liet zijn moeder hem achter bij een ander gezin om in Londen werk te zoeken en hem zo te kunnen onderhouden. Maar het geld kwam nooit bij Whyte terecht. Als kind overleefde hij soms dagenlang zonder eten. Hij had zoveel honger en werd zo zwak dat hij dacht dat hij zou sterven. Hij pleegde diefstallen om eten te kunnen kopen en speurde op het strand en in vuilbakken naar restjes in weggegooide colaflesjes.

En vader Whyte? Die probeerde van zijn zoon op alle mogelijke manieren hardheid bij te brengen. “Mijn vader zijn motto was: ‘Als je niet dood bent, kun je werken. En als je niet dood bent, ben je oké’. Op een dag gooide hij me op 200 meter van de kust overboord, goed wetende dat ik niet kon zwemmen. Ik ging kopje-onder en kwam weer boven. Hij zei: ‘Verzuip of zwem’. Ik begon te zwemmen voor mijn leven. Hij heeft me harde lessen geleerd, maar dat heeft me ook de man gemaakt die ik vandaag ben.”

Vader op 13de

Op zijn twaalfde reisde Whyte zijn moeder achterna naar Brixton, een wijk in Zuid-Londen. Aan zijn penibele situatie veranderde dat weinig - ook in Londen leefde de jonge Whyte op straat. “Ik ruilde gewoon de ene ghetto in voor de andere", zei hij er over. Whyte belandde in een bende en moest vechten om te overleven. Hij werd ontvoerd, twee keer neergeschoten en drie keer neergestoken. Toen hij 13 (!) was, werd hij voor het eerst vader.

Volledig scherm Dillian Whyte. © Photo News

De grote kentering in zijn leven kwam er zijn late tienerjaren. Whyte zat in de gevangenis in Bristol en moest een gevangenisstraf van 20 jaar vrezen. Toen zijn moeder op bezoek kwam, begon ze te wenen. “Mijn oudste broer was al overleden en ze wilde niet nog een zoon verliezen”, aldus Whyte. “Hoe slecht ik ook was, ik wilde mijn moeder niet teleurstellen. Ik zag haar gezicht en zag de tranen over haar wangen rollen. Ik schaamde me dood.” Niet veel later maakte hij dankzij een vriend kennis met boksen in Miguel’s Boxing Gym. “Het heeft mij gered en mijn leven veranderd.”

Schorsing

Whyte, ook wel ‘The Body Snatcher’ genoemd omdat hij een agressieve bodypuncher is, was tijdens zijn eerste jaren in de ring een professionele kickbokser. Daar haalde hij twee wereldtitels in de categorie van de zwaargewichten, maar daarna ging hij zich specialiseren in MMA (Mixed Martial Arts). Dat is een combinatie van verschillende vechtsporten zoals jiu jitsu, karate, kickboksen en judo. Whyte bokste zijn eerste professionele match op 13 mei 2011. Hij bokste tegen de Bulgaar Tayar Mehmed en won die match ook. Daarna leek zijn trein vertrokken tot hij in 2012 positief testte op MHA, een verboden middel voor boksers.

Op 12 oktober 2014 maakte Whyte zijn comeback en hij deed dat meteen in stijl. Zijn eerste match won hij meteen met een ‘Total Knock Out’. In de volgende jaren haalde hij nog een aantal titels. In 2016 begon de ‘Body Snatcher’ de wereldtitels aaneen te rijgen. Enkel tussen 2020 en 2021 moest hij door een gebroken hand en verbrijzelde schouder, de wereldtitel aan de Rus Alexander Povetkin laten.

Volledig scherm Dillian Whyte. © Photo News

‘The Body snatcher’ vs ‘Gypsy King’

Zaterdag strijdt hij opnieuw voor de wereldtitel, maar deze keer kijkt hij niemand minder dan Tyson Fury in de ogen. De twee hadden in het verleden een goeie band - de ‘Gypsy King’ had Whyte zelfs zelf uitgekozen om mee te sparren. Vanaf dan is het de verkeerde kant opgegaan. In één van zijn vele gevechten, moest Fury het opnemen tegen David Haye in de ring. De coach van de Britse bokser had aan hem gevraagd om Whyte te slaan zoals hij het tegen Haye zou opnemen in de ring.

Maar het was Whyte die de wetten dicteerde in die opwarming. “Ik heb hem die dag twee keer tegen de grond gegooid”, stelde de Britse Jamaicaan in 2020. Twee jaar later spreekt Fury die feiten tegen. “Ik heb veel met Dillian gespard. En ik heb hem elke keer gebruikt als bokszak. Soms kon hij zich niet verdedigen en soms moest mijn 18-jarige neefje Hughie met hem sparren.”

Afwachten wie er zaterdag het laatste woord heeft.

Volledig scherm © AFP