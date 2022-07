“Als ik wilde eten, moest ik in huis werken en op de kinderen passen”: Mo Farah onthult in straffe docu hoe hij als kind slachtoffer werd van mensenhandel

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerder vertelde sir Mo Farah dat hij met zijn ouders als vluchteling naar Groot-Brittannië kwam. Nu geeft de langeafstandloper toe dat zijn ouders nooit naar Europa gekomen zijn. Toen Farah vier jaar oud was, kwam zijn vader kwam om bij vuurgevechten in Somaliland, dat in 1991 de (nooit erkende) onafhankelijkheid uitriep. Zijn moeder en twee broers wonen nu nog op een boerderij in Somaliland.

Quote Een vrouw die ik niet kende en waar ik geen band mee had, heeft me de naam Mo Farah gegeven. Op het vliegtuig gaf ze me valse reisdocu­men­ten, waarop de naam Mohamed Farah naast mijn foto stond. Mo Farah

Toen Farah acht of negen was werd hij bij familie in Djibouti ondergebracht. Van daar werd hij door een vrouw die hij niet kende naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. Daar moest hij voor de kinderen van een gezin zorgen. "De waarheid is dat ik niet ben wie je denkt dat ik ben. Mijn naam is niet Mo Farah... Jarenlang heb ik dat proberen te verdringen, maar het lukt me niet meer”, vertelde Farah de BBC. “Een vrouw die ik niet kende en waar ik geen band mee had, heeft me de naam Mo Farah gegeven. Ze zei me dat ik naar het Verenigd Koninkrijk gebracht werd om daar bij familieleden te blijven. Daar was ik blij om, want ik had nog nooit op een vliegtuig gezeten. Maar eens op het vliegtuig gaf de vrouw me valse reisdocumenten, waarop de naam Mohamed Farah naast mijn foto stond.” Farah's echte naam is Hussein Abdi Kahin. De atleet vernoemde zijn zoon Hussein, één van zijn vier kinderen, naar zijn eigen ware identiteit.

Volledig scherm Een jeugdfoto van Farah (linksonder). © BBC/Sky

Huishoudelijke klusjes en oppaswerk

Toen hij in Londen aankwam, had Farah nog een papier met de contactgegevens van zijn familie bij zich, maar dat werd voor zijn ogen in stukken gescheurd en weggegooid door de vrouw die hem in Afrika weggehaald had. “Toen wist ik dat ik in de problemen zat. Als ik wat te eten wilde krijgen, moest ik huishoudelijke klusjes opknappen en op de kinderen letten. Hen wassen, koken voor hen, poetsen... En als ik iemand iets zou zeggen, ‘zou ik mijn familie nooit terugzien’, werd me verteld. Ik sloot mezelf regelmatig op in de badkamer om te huilen.”

De eerste twee jaar in Engeland ging Farah niet naar school. Pas toen hij twaalf was, werd hij naar school gebracht, waar verteld werd dat hij een Somalische vluchteling was. Leerkrachten merkten zijn situatie op. “Hij kwam heel onverzorgd aan op school en sprak zeer gebrekkig Engels. Hij leek wel wereldvreemd”, herinnert zijn oud-leerkracht Sarah Rennie zich. “De mensen die beweerden zijn ouders te zijn, kwamen bovendien nooit opdagen op oudercontacten.”

Volledig scherm De documenten waarmee Farah naar het Verenigd Koninkrijk werd gebracht. © BBC/Sky

“De enige taal die Mo leek te spreken, was de taal van de sport”, vult voormalig sportleraar Alan Watkinson aan. Farah zegt zelf dat sport voor hem de enige uitlaapklep was in die tijd. “Het enige wat ik kon doen om te ontsnappen aan mijn levenssituatie, was naar buiten gaan en lopen. Uiteindelijk nam Farah sportleraar Watkinson in vertrouwen over zijn ware identiteit, zijn achtergrond en de familie waarvoor hij gedwongen werd te werken.

Watkinson contacteerde de sociale diensten en hielp Farah om bij een andere Somalische familie ondergebracht te worden, de ouders van één van Farah’s vriendjes. “Ik miste mijn echte familie nog steeds, maar vanaf dat moment begon mijn leven te beteren”, aldus Farah. “Er viel een enorme last van mijn schouders. Vanaf dat moment voelde ik me ‘de echte Mo’.” Hij verbleef zeven jaar bij de familie.

Volledig scherm Farah's moeder komt ook voor in de docu. © BBC/Sky

Toen hij 14 jaar was, begon Farah naam te maken in de Engelse atletiekwereld. Hij werd zelfs uitgenodigd voor een internationale race in Letland. Het enige probleem: hij had geen geldige reisdocumenten. Opnieuw schoot Watkinson ter hulp. Zijn oud-leraar hielp Farah een aanvraag voor de Britse nationaliteit in te dienen. In juli 2000 - Farah was toen 17 - werd hij officieel erkend als Brit.

Al blijkt nu dat dat dus op basis van valse documenten gebeurde. Farah hoeft zich evenwel weinig zorgen te maken. De kans is klein dat hij zijn Britse nationaliteit verliest doordat hij via mensenhandel het land in werd gebracht. Farah zegt ook ‘vaak te denken aan de echte Mohamed Farah’. De documentaire eindigt met het aangrijpende moment waarop de twee elkaar aan de telefoon spreken.

Farah zegt tot slot nog ‘niet te hebben geweten dat er zoveel mensen exact hetzelfde meemaken.’ “Het toont nogmaals aan hoeveel geluk ik heb gehad. Wat voor mij écht het verschil heeft gemaakt, is dat ik kon lopen.”

Mo Farah won in 2012 en 2016 goud op de 5.000 en 10.000 meter en verzamelde op die afstanden zes wereldtitels.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm De documenten waarme Mo Farah het Verenigd Koninkrijk in werd gebracht. © BBC, Sky, Reuters