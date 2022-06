“Als ik mijn doodskist lig, zal dat met een glimlach op m’n gezicht zijn”: ex-atleten John Carlos en Tommie Smith over hun strijd tegen racisme 54 jaar na iconisch gebaar op olympisch podium

John Carlos is op z’n 77 niet meer zo fit als hij ooit was. Zonder rolstoel of stok raakt hij niet heel ver. Tommie Smith, een jaartje ouder, blijft met z’n 1m91 een imposante verschijning. Smith sprintte 54 jaar geleden naar olympisch goud op de 200m in Mexico, Carlos moest genoegen nemen met brons. Maar ze gingen niet de geschiedenis in door hun medailles. Smith en Carlos worden voor altijd herinnerd omdat ze durfden wat geen andere zwarte atleet voorheen durfde: openlijk maar geweldloos het racisme in hun land aan de kaak stellen.