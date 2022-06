“Als ik mijn doodskist lig, zal dat met een glimlach op m’n gezicht zijn”: ex-atleten John Carlos en Tommie Smith 54 jaar na iconisch gebaar op olympisch podium

Hockey Zowel Red Lions als Red Panthers te sterk voor India, Lions sluiten acht matchen in Antwerpen zo ongeslagen af

Een dag na het 3-3-gelijkspel konden de Red Lions in match nummer twee tegen India wel winnen: 3-2. Zo bleven onze hockeymannen in hun acht matchen aan het Wilrijkse Plein ongeslagen. Volgende week sluiten ze de derde editie van de Pro League af met twee wedstrijden in Engeland. Ook de Red Panthers hebben India over de knie gelegd. Na de 2-1-overwinning van zaterdag, werd het nu een klinkende 5-0-zege.

