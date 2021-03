“Als ik me had laten gaan, zou ik misschien niet meer in leven zijn”: Lindsey De Grande na tien jaar chronische bloedkanker terug op EK indoor

EK IndoorLindsey De Grande treedt vandaag aan op de 1.500m op het EK indoor. Dat verdient een applaus op zich want de 31-jarige Brugse is intussen al tien jaar aan het knokken tegen chronische bloedkanker en weigert om haar olympische droom op te geven. “Zo lang dat stemmetje in mij zegt: ‘Geef niet op’, bijt ik door.”

Ze was een frisse verschijning in het Palais Omnisports de Paris-Bercy, op 6 maart 2011. Twintig jaar jong. Klaar om de wereld te bestormen. Ambitieus en enthousiast. Lindsey De Grande finishte als zesde in de finale van de 1.500m. Een maand eerder had ze in de Topsporthal van Gent al het nationale record scherper gesteld tot 4:09.18. De Brugse begon stilletjes te dromen van Londen 2012.

Nog geen halfjaar later stortte haar wereld in elkaar. Ze kreeg te horen dat ze leukemie had. De Grande verdween in de wandelgangen van het ziekenhuis. Onderging chemokuren. Nam zware medicatie. Tot haar ziekte twee jaar terug in ‘slaapmodus’ ging. “Om de drie maanden ga ik altijd met een klein hartje op controle want we weten niet wat de kanker kan doen ‘ontwaken’. Ik heb m’n artsen altijd gevraagd wat ik wel en niet mag doen want lopen is mijn medicijn, maar niet als het mijn gezondheid kapot maakt.”

De Grande hoefde de sport niet op te geven. Ze bleef lopen, zo goed en zo kwaad als het kon. In augustus 2018 mocht ze opnieuw een Belgisch truitje aantrekken, voor de Europabeker. “Ik mocht toen mee als derde Belg, omdat er verschillende meisjes ontbraken. Nu heb ik mijn selectie voor het EK indoor zelf afgedwongen. Ik voldeed aan de internationale limiet maar niet aan de Belgische en de atletiekbond is meestal streng in z’n selectie. Ik was aangenaam verrast dat ze me meenamen.” En zo staat ze na tien jaar weer op een internationaal kampioenschap. “Een decennium met veel ups en downs,” mijmert ze. “Maar zo lang ik voel dat ik meer en beter kan, doe ik voort. Zo lang dat stemmetje in mij zegt: ‘Geef niet op’, bijt ik door.”

En dus geeft ze ook haar olympische droom niet op. De limiet voor de Spelen (4:04.20), die ligt niet binnen haar bereik, maar een ander pad naar Tokio loopt langs de wereldranking, dan komt het erop aan voldoende punten te rapen. De Grande: “Vorige week liep ik in Madrid. Niet eens erg goed want ik sukkelde met maag- en darmklachten maar met de punten die ik daar verdiende, moet ik normaal 48ste staan, de top 45 mag naar Tokio. Er ís dus een kans. Dat wordt moeilijk maar ik heb geleerd dat moeilijk ook gaat. Zolang het niet gedaan is, probeer ik mijn kans te grijpen. Ik wil alles proberen, zodat ik me nadien niets kan verwijten.”

Als ze nog maar denkt aan de Spelen, krijgt ze al kippenvel, vertelt De Grande. “Dat zou zó veel voor mij betekenen, zeker als je weet hoe dicht ik er in 2012 bij was. Het voelt nog altijd als een stukje dat ontbreekt en dat zou ik toch graag leggen.”

Garanties zijn er niet. Dat laat haar fysieke toestand niet toe. “Ik heb helaas ook slechte dagen. Als dat toevallig op de dag van een competitie is, dan kan ik alleen maar proberen om er het beste uit te halen. En los daarvan heb ik altijd zenuwpijnen en ben ik vermoeid door de behandelingen en de belasting van mijn systeem. Dat zal niet verdwijnen, maar daar wil ik me niet op focussen. Mijn verleden is het wat het is, daar kan ik niets aan veranderen. Zo lang mijn doelen haalbaar en doenbaar zijn en de voordelen opwegen tegen de nadelen, doe ik voort.”

Uiteraard is het voor Lindsey De Grande in Torun confronterend om te beseffen dat ze niet voor het podium meespeelt; dat het al een hele prestatie zou zijn, indien ze zich voor de finale kan kwalificeren. “In 2011 stond ik aan het begin van mijn carrière. Ik werd zesde op het EK. Dan denk je: ‘Over twee jaar doe ik mee voor de medailles.’ Tien jaar later ben ik zes seconden trager. Dat is hard, want ik wil uiteraard weer die atlete van toen zijn. Soms sta ik er wel bij stil dat alles toen zo vanzelfsprekend was terwijl dat eigenlijk niet zo is.”

Nuchterder en realistischer

De ziekte heeft z'n sporen nagelaten. Fysiek en mentaal. De Grande: “Ik sta nu veel nuchterder en realistischer in het leven. Dat onbezorgde en naïeve ben ik kwijt. Mijn wereld is ook enger en kleiner geworden. Ik heb niet de energie om heel sociaal te doen, zeker met corona kom ik niet veel meer buiten. De mensen die me tien jaar terug omringden, zijn er niet meer allemaal. Hun leven is voortgegaan, terwijl het mijne lijkt stil te staan. Dan ben je soms wel eenzaam. Maar ik neem niemand wat kwalijk. Ik ben dankbaar voor de mensen die er wel nog zijn.”

Haar strijdlust is inspirerend, maar zelf zal De Grande zich niet snel een schouderklopje of compliment geven. “Ik ben eerder hard voor mezelf - misschien heeft me dat wel geholpen om door te bijten. Als ik me had laten gaan, dan zou ik hier niet zijn, of wie weet zelfs niet meer in leven zijn. Eigenlijk is het een constante strijd tussen dankbaar en gelukkig zijn met wat ik al heb verwezenlijkt en de drang naar meer en beter.”

