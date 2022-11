“Als het bondsparket mij had laten doen, was er al lang beslissing gevallen”: ook sportminister Weyts blijft wachten op rapport bondstrainer Gert Vande Broek

VOLLEYBALBijna een jaar na de beschuldigingen van ex-speelsters over psychisch grensoverschrijdend gedrag door bondscoach Gert Vande Broek blijft het wachten op het rapport van de bondsparket van Volley Vlaanderen. Dat zorgt niet alleen voor irritatie in de sportwereld, maar ook in politieke kringen, zoals bij Vlaams sportminister Ben Weyts: “Als ik zie hoe lang het duurt, ben ik toch wel ontgoocheld dat ze mij niet lieten begaan.”

Even het geheugen opfrissen: in december 2021 getuigden ex-internationals van de Yellow Tigers zoals Freya Aelbrecht, Valerie Courtois en Hélène Rousseaux in de Canvcas-documentaire ‘De prijs van de winnaar’ over ongepaste uitspraken van bondscoach Gert Vande Broek. Waarna Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) magistraat Bart Meganck aanstelde om een onderzoek in te stellen. Meganck had tenslotte expertise opgedaan met zijn rapport naar grensoverschrijdend gedrag in de topsportwerking van de artistieke gymnastiek.

Maar Weyts werd al snel teruggefloten door het bondsparket van Volley Vlaanderen, dat de juridische bevoegdheid van Meganck overtrof. Een jaar later laat het rapport evenwel nog altijd op zich wachten. Het bondsparket, waarin onafhankelijke juristen zetelen, heeft intussen al meer dan zestig getuigenissen verzameld, à charge en à décharge. Het bondsparket doet evenwel geen uitspraak over de zaak: het beslist uitsluitend of er al dan niet een vordering komt - waarna er nog een onderzoek ten gronde moet komen. Kortom: Gert Vande Broek en de (ex)speelsters weten op korte termijn niet waar ze aan toe zijn.

Ook minister Weyts vraagt zich af waarom het zo lang duurt. “Als het bondsparket mij de pas afsnijdt, dan had ik toch wel verwacht dat ze vaart zouden maken. Het is een slechte zaak voor alle betrokkenen dat het zo blijft aanslepen. Gelukkig had het in september geen impact op hun prestaties tijdens het WK. Maar als ik zie hoe lang het duurt, ben ik toch wel ontgoocheld dat ze mij niet lieten begaan, want dan zou er al lang een beslissing zijn gevallen. En dan nog had het bondsparket kunnen ingrijpen. Het kon volgens mij veel efficiënter en sneller, nu lijkt het vooral tot uitstel te leiden.”

In de wandelgangen valt te horen dat er in december nieuws wordt verwacht in het dossier.

