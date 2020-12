Als de pilote al zélf een slee koopt: Belgisch bobsleeproject ligt haast op apegapen

Meer sportDaar is de winter en daar zijn de Belgian Bullets weer. In Winterberg trekt pilote An Vannieuwenhuyse dit weekend in een nieuwe en zelf betaalde slee het seizoen op gang met remster Sara Aerts, maar de gloriedagen van het Belgische bobsleeën, die lijken lang vervlogen.

November 2018 betekende voor de Belgian Bullets een wissel van de macht. Pionier Elfje Willemsen kondigde na elf jaar haar afscheid aan, pilote An Vannieuwenhuyse zat klaar om de rol van prima donna over te nemen. Een oude bekende verscheen ook weer op het toneel: Geert Vanvaerenbergh, de founding father van de Bullets. De CEO was in 2014 uit het project gestapt omdat hij zich niet meer in het beleid van de bobsleefederatie kon vinden. Plots stond hij er weer, met een budget van 400.000 euro en de Britse topcoach Tom De La Hunty.

Twee jaar later ligt het project haast opnieuw op apegapen. Vanvaerenbergh diende in maart officieel zijn ontslag in en zonder een afgesprongen deal met de Britse bobsleefederatie was De La Hunty ook al weg - bij een nieuw voorstel zal hij niet aarzelen. Vier sponsors hielden het voor bekeken - onder meer omdat één atlete de afspraken omtrent wedstrijdkledij aan haar laars lapte - en voor sprintcoaches zoals Rudi Diels en Olaf Hampl is er nu geen geld meer.

Weinig vers bloed

Sport Vlaanderen steunt het project nog tot Peking 2022, maar daarna dreigt de kraan toegedraaid te worden, vooral omdat er weinig tot geen vers bloed bij komt. Belangrijke functies, zoals die van technisch directeur, zijn niet ingevuld en over de kwaliteiten van voorzitter Freeling, wiens zoon Colin in het skeleton uitkomt, zijn de meningen verdeeld. De grootse plannen om een mannenteam in het leven te roepen, zijn intussen ook alweer opgeborgen. Niet voldoende talent, niet voldoende geld.

Dat deed pilote An Vannieuwenhuyse (28) beslissen om haar eigen spaarcenten aan te spreken. Met nog een persoonlijke lening en inkomsten uit benefietacties erbij financierde ze zelf een nieuwe slee van 60.000 euro. De federatie had er toch geen middelen voor en meende dat de twee huidige sleeën, Spanky en Maximus, nog voldeden - ook al zijn die intussen zeven en vijf jaar oud.

Quote Er waren de afgelopen twee jaar mechani­sche problemen. Als ik op de Winterspe­len wil concurre­ren met de anderen, dan moest ik wel op zoek naar beter materiaal. An Vannieuwenhuyse

Vannieuwenhuyse: “Er waren de afgelopen twee jaar mechanische problemen met Spanky en ik wil met een gerust gemoed naar Peking kunnen gaan. Die nieuwe bob, die we Ruby doopten, is een geüpdatete versie: zelfde type besturing, maar met een betere aerodynamica. De aankoop is een hele investering, maar als ik op de Winterspelen wil concurreren met de anderen, dan moest ik wel op zoek naar beter materiaal. Elfje finishte in 2016 met Hanna Mariën als zesde in Sochi, ik wil in Peking beter doen - top 5 dus." Bij haar olympisch debuut in Pyeongchang 2018 eindigde Vannieuwenhuyse met remster Sophie Vercruyssen (intussen gestopt) als twaalfde.

In Winterberg begint Vannieuwenhuyse, met remster Sara Aerts (36), dit weekend aan het nieuwe seizoen. Het plan was om Kelly Van Petegem (21) in een monobob te laten racen, maar door een constructiefout aan de slee moet ze werkloos toekijken. Samen met Dora De Haseleer (20) is Van Petegem de enige nieuwkomer die de Bullets in twee jaar tijd verwelkomden. De zoektocht naar nieuw talent kan je niet bezwaarlijk intensief noemen.

"De rekrutering wás teleurstellend vorig jaar", bevestigt Vannieuwenhuyse. "Hopelijk leert Kelly snel bij want als ik ermee stop, rekent Sport Vlaanderen op nieuwe resultaten - anders zou het snel gedaan kunnen zijn met de steun. Het zou jammer zijn als het project, dat Elfje in 2007 begon en ik heb voortgezet, in het gedrang zou komen.”

