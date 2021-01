Als buitenwipper had dartskampioen Price na een gevecht 47 hechtingen nodig, als rugbyspeler feestte hij vooral: “Ik ga nu 50 huizen kopen”

Olympische Spelen Binnen 200 dagen starten Olympische Spelen in Tokio: krijgt Thiam wel de kans om haar goud te verdedigen? En op hoeveel medailles mikt het BOIC?

13:16 In de propvolle sportzomer van 2021 zijn de Olympische Spelen het neusje van de zalm. Vandaag over exact 200 dagen, op 23 juli, staat de openingsceremonie gepland van Tokio 2021. Of gooit corona toch nog roet in het eten? Een stand van zaken met prangende vragen over de impact van de crisis en de Belgische olympiërs.