Alles wat u moet weten over het EK Darts, waar Dimitri Van den Bergh na reeks nederlagen de rug wil rechten

De naam zaait misschien verwarring, maar het European Championship Darts is geen toernooi waar uitsluitend Europeanen aan mogen meedoen. Op het EK bestaat het deelnemersveld uit de 32 beste darters van de European Tour, een serie darttoernooien (Wieze was één van de dertien manches) die door heel Europa worden georganiseerd. Zo tekent ook de Australiër Damon Heta present. Het toernooi vindt van 27 tot 30 oktober plaats in de Westfalenhallen in Dortmund en is live te bekijken op VTM 2 of via tekst te volgen op HLN.be.

Dimitri Van den Bergh is de enige landgenoot die actief is in Duitsland. Hij opent zijn toernooi vrijdagavond tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (best of 11 legs). Als Dancing Dimi doorstoot, wacht Joe Cullen of Ross Smith (best of 19 legs) in de tweede ronde. De kwartfinale verloopt volgens hetzelfde format, in de halve finales en finale moet een speler 11 legs pakken om te winnen (best of 21 legs).