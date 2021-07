Alles wat u moet weten over de World Matchplay, het belangrijkste darttoernooi na het WK

De komende week hoeft u niets te missen van de World Matchplay. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. De prestigieuze major gaat morgenavond van start in de Winter Gardens in Blackpool, de finale wordt zondagavond op 25 juli gespeeld.

In totaal zijn er 32 deelnemers die strijden om de Phil Taylor Trophy: de top 16 van de PDC Order of Merit, aangevuld door de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit. Dimitri Van den Bergh, die vorig jaar het toernooi won, is de enige Belg van de partij.

‘Dancing Dimi’ neemt het in de eerste ronde op tegen Devon Petersen (best of 19 legs). Als Van den Bergh doorstoot, wacht Dave Chisnall of Vincent van der Voort in de tweede ronde (best of 21 legs). De kwartfinale wordt gespeeld naar een best of 31 legs, de halve finale best of 33 legs en de finale best of 35 legs. Nog meegeven: een wedstrijd moet met twee legs verschil gewonnen worden, tot een maximum van vijf toegevoegde legs. Dan moet de zesde extra leg de beslissing brengen.