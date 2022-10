Alles wat u moet weten over de World Grand Prix, een darttoernooi mét een uniek format en een spetterende openingsavond

De komende week hoeft u niets te missen van de World Grand Prix. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. De major gaat morgenavond van start in de Morningside Arena in Leicester, de finale wordt op zondagavond 9 oktober gespeeld.

‘Dancing Dimi’ neemt het in de eerste ronde (best of 3 sets) op tegen Dave Chisnall, de Engelsman die vorige week nog de Belgian Darts Open in Wieze won. Huybrechts treft dan weer wereldkampioen Peter Wright. Stevige loting voor onze landgenoten. In de tweede ronde en kwartfinale wordt er gespeeld naar een best of 5 sets, in de halve finale naar een best of 7 sets en in de finale naar een best of 9 sets. Een speler moet drie legs winnen om een set te pakken, net zoals op het WK.