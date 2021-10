Alles wat u moet weten over de World Grand Prix, een belangrijk darttoernooi mét een uniek format

De komende week hoeft u niets te missen van de World Grand Prix. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 4, of via tekst te volgen op HLN.be. De major gaat morgenavond van start in de Morningside Arena in Leicester, de finale wordt zaterdagavond op 9 oktober gespeeld.

In totaal zijn er 32 deelnemers die strijden om de prestigieuze trofee: de top 16 van de PDC Order of Merit, aangevuld door de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit. Dimitri Van den Bergh is de enige Belg van de partij.

‘Dancing Dimi’ neemt het in de eerste ronde op tegen Ryan Searle (best of 3 sets). Als Van den Bergh doorstoot, wacht Dirk van Duijvenbode of Luke Humphries (best of 5 sets) in de tweede ronde. Ook de kwartfinale wordt gespeeld naar een best of 5 sets, de halve finale best of 7 sets en de finale best of 9 sets. Een speler moet drie legs winnen om een set te pakken, net zoals op het WK.