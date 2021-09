Alles wat u moet weten over de World Cup of Darts, het WK voor landenteams

DartsVanavond gaat de World Cup of Darts van start. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts verdedigen de Belgische eer. Hieronder alles wat u moet weten over het WK voor landenteams.

De komende dagen hoeft u niets te missen van de World Cup of Darts. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. Het toernooi gaat vanavond van start in de Sparkassen Arena in het Duitse Jena, de finale wordt zondagavond gespeeld.

In totaal strijden 32 landen, vertegenwoordigd door twee spelers, om de titel. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts willen het kampioenschap winnen, maar onze landgenoten krijgen serieuze concurrentie. Titelverdediger Wales, met Gerwyn Price en Jonny Clayton, wordt beschouwd als de topfavoriet. Ook Engeland (James Wade en Dave Chisnall), Nederland (Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode), Noord-Ierland (Daryl Gurney en Brendan Dolan) en Schotland (Peter Wright en John Henderson) nemen enkel vrede met de eerste plek. Australië (Simon Whitlock en Damon Heta) en Duitsland (Gabriel Clemens en Max Hopp) zijn outsiders.

België neemt het vrijdagavond in de eerste ronde op tegen Griekenland (John Michael en Veniamin Symeonidis). In principe een haalbare kaart. In de tweede ronde volgt allicht Oostenrijk, dat met Mensur Suljovic en Rowby-John Rodriguez aantreedt. Geen cadeau voor Van den Bergh en Huybrechts. Topfavoriet Wales kunnen de Belgen enkele treffen in de finale.

Format

Hoe ziet het format eruit? In de eerste ronde worden enkel koppelwedstrijden (best of 9 legs) gespeeld. Dat betekent dat Van den Bergh en Huybrechts om de beurt gooien. In de tweede ronde, kwartfinale en halve finale spelen beide darters een singlewedstrijd (best of 7 legs). Als beide matchen gewonnen worden, is dat land meteen door. Bij een gelijke stand (1-1), moet een koppelwedstrijd voor de beslissing zorgen.

De finale ziet er opnieuw anders uit. Een land heeft drie punten nodig om de World Cup of Darts te winnen. Iedereen speelt een singlepartij, gevolgd door een koppelwedstrijd (best of 7 legs). Als dan nog geen beslissing is gevallen (2-1-stand), worden er nog één of twee singles gespeeld om de match te beslechten.

In totaal wordt er ruim 400.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaars verdienen 81.500 euro (elk 40.750 euro), de verliezende finalisten 46.600 euro (elk 23.300 euro), de halve finalisten 28.000 euro (elk 14.000 euro), de kwartfinalisten 18.600 euro (elk 9.300 euro), de verliezers van de tweede ronde 9.300 euro (4.650 euro) en de darters die meteen sneuvelen 4.650 euro (elk 2.325 euro).

Deelnemende landen

Engeland: James Wade & Dave Chisnall

Wales: Gerwyn Price & Jonny Clayton

Nederland: Michael van Gerwen & Dirk van Duijvenbode

België: Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts

Noord-Ierland: Daryl Gurney & Brendan Dolan

Schotland: Peter Wright & John Henderson

Australië: Simon Whitlock & Damon Heta

Duitsland: Gabriel Clemens & Max Hopp

Brazilië: Diogo Portela & Artur Valle

Canada: Jeff Smith & Matt Campbell

China: Jianfeng Lu & Wenqing Liu

Denemarken: Andreas Toft Jørgensen & Niels Heinsøe

Filippijnen: Lourence Ilagan & Christian Perez

Finland: Marko Kantele & Veijo Viinikka

Gibraltar: Sean Negrette & Justin Hewitt

Griekenland: John Michael en Veniamin Symeonidis

Hongkong: Kai Fan Leung & Man Lok Leung

Hongarije: János Végső & Patrik Kovács

Ierland: William O’Connor & Steve Lennon

Italië: Danilo Vigato & Michele Turetta

Japan: Matsuda Jun & Yoshihisa Baba

Litouwen: Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas

Oostenrijk: Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez

Polen: Krzysztof Ratajski & Krzysztof Kciuk

Portugal: Jose de Sousa & Jose Marques

Rusland: Boris Koltsov & Evgenii Izotov

Singapore: Paul Lim & Harith Lim

Spanje: Jesus Noguera & Jose Justicia

Tsjechië: Karel Sedlacek & Adam Gawlas

Verenigde Staten: Danny Lauby & Chuck Puleo

Zuid-Afrika: Devon Petersen & Carl Gabriel

Zweden: Daniel Larsson & Johan Engström

Speelschema

Donderdag 1ste ronde (enkel avondsessie, vanaf 19 uur):

Hongarije - Litouwen

Tsjechië - Polen

Gibraltar - Singapore

Verenigde Staten - Zweden

Schotland - China

Nederland - Denemarken

Wales - Finland

Australië - Italië

Vrijdag 1ste ronde (enkel avondsessie, vanaf 19 uur):

Rusland - Japan

Spanje - Zuid-Afrika

Ierland - Portugal

Oostenrijk - Filippijnen

Noord-Ierland - Hong Kong

Duitsland - Canada

Engeland - Brazilië

België - Griekenland

Zaterdag 2de ronde (namiddagsessie vanaf 14 uur, avondsessie vanaf 20 uur)

Zondagnamiddag kwartfinales (vanaf 13 uur), zondagavond halve finales en finale (vanaf 19 uur)

