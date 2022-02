Alles wat u moet weten over de Premier League, de prestigieuze dartcompetitie die radicale verandering onderging

Opmerkelijk is dat oud-wereldkampioen Rob Cross er niet bij is. De Engelsman won in tegenstelling tot Anderson en Smith een televisietoernooi in 2021. Zo zette ‘Voltage’ het EK op zijn palmares, maar toch werd hij niet geselecteerd. Daarmee is hij pas de tweede speler die ondanks het winnen van een major niet mag deelnemen aan de Premier League. Paul Nicholson ging hem in het verleden voor.

Format

Het toernooi is zo ingedeeld dat een speler de andere deelnemers tweemaal tegenkomt in een kwartfinale. Tijdens de achtste en zestiende speelweek wordt de loting verricht op basis van de puntenstand. Nog meegeven: op de mini-toernooien wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, in de halve finales (van de play-offs) naar een best of 19 legs en in de finale (van de play-offs) naar een best of 21 legs.