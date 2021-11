Alles wat u moet weten over de Grand Slam of Darts, met één Belg

DartsMorgenavond gaat de Grand Slam of Darts van start. Na de positieve coronatest van Dimitri Van den Bergh verdedigt Mike De Decker de Belgische eer. Hieronder alles wat u moet weten over het darttoernooi in Wolverhampton.

De komende week hoeft u niets te missen van de Grand Slam of Darts. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 4, of via tekst te volgen op HLN.be. De major gaat morgenavond van start in de Aldersley Leisure Village in Wolverhampton. De finale wordt zondagavond op 21 november gespeeld.

In totaal zijn er 32 deelnemers die strijden om de prestigieuze trofee. Het toernooi begint met acht groepen van vier spelers. De twee beste darters van elke poule gaan vervolgens door naar de knock-outfase. Vergelijkbaar met een voetbaltoernooi.

Mike De Decker speelt in de groepsfase tegen Gabriel Clemens, Peter Wright en Fallon Sherrock. Die laatste is trouwens niet de enige vrouw op de Grand Slam, ook Lisa Ashton is van de partij. Dimitri Van den Bergh - vorig jaar nog in de halve finales - haakte in laatste instantie af door een positieve coronatest.

In de groepsfase wordt gespeeld naar een best of 9 legs, in de tweede ronde naar een best of 19 legs en in de kwartfinale, halve finale en finale naar een best of 31 legs. Nog meegeven: winst in een groepsmatch levert twee punten op, de verliezer blijft met lege handen achter.

In totaal wordt er ruim 640.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaar mag 146.000 euro bijschrijven op zijn rekening, de verliezend finalist 76.000 euro, de halvefinalisten 47.000 euro, de kwartfinalisten 23.500 euro, de verliezers van de tweede ronde 11.750 euro, de nummer drie in de groepsfase 8.770 euro en de laatste in de groepsfase 4.700 euro. Groepswinst levert 3.000 euro extra op.

Speelschema

Zaterdag 13 november

Vanaf 14 uur: 8 groepsmatchen

Stephen Bunting v Ryan Joyce (D)

Krzysztof Ratajski v Martin Schindler (A)

Mervyn King v Bradley Brooks (B)

James Wade v Jim Williams (C)

Rob Cross v Boris Krcmar (C)

Jonny Clayton v Rusty-Jake Rodriguez (B)

Gerwyn Price v Nathan Rafferty (A)

Chris Dobey v Rowby-John Rodriguez (D)

Vanaf 20 uur: 8 groepsmatchen

Gabriel Clemens v Mike De Decker (E)

Jose de Sousa v Matt Campbell (F)

Luke Humphries v Mensur Suljovic (F)

Gary Anderson v Joe Davis (H)

Michael van Gerwen v Lisa Ashton (G)

Joe Cullen v John Henderson (G)

Peter Wright v Fallon Sherrock (E)

Michael Smith v Raymond van Barneveld (H)

Zondag 14 november: 16 groepsmatchen (8 vanaf 14 uur, 8 vanaf 20 uur)

Maandag 15 november: 8 groepsmatchen (vanaf 20 uur)

Dinsdag 16 november: 8 groepsmatchen (vanaf 20 uur)

Woensdag 17 november: 4x tweede ronde (vanaf 20 uur)

Donderdag 18 november: 4x tweede ronde (vanaf 20 uur)

Vrijdag 19 november: 2x kwartfinale (vanaf 20 uur)

Zaterdag 20 november: 2x kwartfinale (vanaf 20 uur)

Zondag 21 november: halve finales (vanaf 14 uur) en finale (vanaf 20 uur)

Volledig scherm Mike De Decker. © Photo News