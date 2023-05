Alles wat u moet weten over de finale: wanneer hervatten Brecel en Selby vandaag? En hoe zit het met het prijzengeld?

Luca Brecel staat in de finale van het WK snooker 9-8 voor tegen Mark Selby na twee sessies. Hier bij HLN kan u ook het vervolg uiteraard vanop de eerste rij volgen. Maar hoe gaat zo’n wedstrijd precies in zijn werk? Wij vertellen u alles wat u moet weten over de finale en leggen het snookerreglement nog eens grondig uit.

Wie speelt de finale?

Luca Brecel, uiteraard. Onze landgenoot plaatste zich dankzij een geweldige remonte tegen de Chinees Si als allereerste Belg ooit voor de finale van het WK snooker. Zijn tegenstander wordt de Engelsman Mark Selby, viervoudig wereldkampioen.

Wanneer wordt de finale gespeeld?

De finale, die tot 18 winnende frames wordt gespeeld, startte op zondag om 14u met een middagsessie. Om 20u volgde een tweede sessie, waarin Selby de kloof flink wist te verkleinen. Vandaag/maandag wordt opnieuw verdergespeeld om 14u. Na de finale avondsessie om 20u weten we of Luca Brecel de kers op deze prachtige taart kan zetten.

Hoeveel prijzengeld valt er te verdienen?

De winnaar van de finale strijkt 500.000 pond op, de verliezende finalist krijgt een troostprijs van 200.000 pond. Dankzij zijn prestaties is Brecel nu dus al zeker van 200.000 pond aan prijzengeld, omgerekend 226.013,88 euro. Als hij de finale wint, wordt dat een bedrag van 565.034,71 euro.

Prijzengeld WK snooker Winnaar: 565.034,71 euro

Runner-up: 226.013,88 euro

Winnaars halve finales: 113.006,94 euro

Winnaars kwartfinales: 56.503,47 euro

Winnaars tweede ronde: 33.902,08 euro

Winnaars eerste ronde: 22.601,39 euro

Volledig scherm © Photo News

Hoe verloopt een wedstrijd?

Snookerspelers moeten een bepaald aantal frames winnen om een snookerpartij binnen te halen. Een frame is vergelijkbaar met een set in het tennis of een leg in het darts. Het aantal te winnen frames verschilt op elk toernooi en in elke ronde. Zo moest Luca Brecel in zijn WK-kwartfinale 13 frames pakken om Ronnie O’Sullivan te verslaan, in de halve finale gaat het om 17 winnende frames. In de WK-finale kennen we de wereldkampioen als een speler de beste is in 18 frames. Wie in een frame het hoogste aantal punten scoort, wint dat frame.

Omdat, naarmate het toernooi vordert, het aantal te winnen frames steeds hoger ligt, worden wedstrijden ook vaak over meer dan één dag gespeeld. Brecel had in zijn partij tegen O’Sullivan drie sessies, verspreid over twee dagen, nodig om de bovenhand te nemen. In de halve finale waren dat zelfs vier sessies over drie dagen en ook in de finale zijn dat er vier over zondag en maandag.

Welke ballen zijn er?

In totaal liggen er 22 ballen op een snookertafel: 1 witte stootbal en 21 ballen die gepot moeten worden en waarmee punten gescoord kunnen worden. De waarde van de bal verschilt naargelang de kleur.

15 rode ballen: 1 punt

Geel: 2 punten

Groen: 3 punten

Bruin: 4 punten

Blauw: 5 punten

Roze: 6 punten

Zwart: 7 punten

Volledig scherm © Photo News

Hoe scoor je punten?

Er zijn twee manieren om punten te pakken in een snookerwedstrijd. De meest logische manier is - uiteraard - door zelf ballen te potten. Dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren. Eerst moet een speler een rode bal potten, alvorens hij één van de andere gekleurde ballen naar keuze - die meer waard zijn - kan proberen te scoren. Als ook die bal gepot wordt, moet de speler opnieuw voor een rode bal gaan. Bij een misser gaat de beurt naar de tegenstander, die opnieuw met een rode bal van start moet gaan. Gekleurde ballen worden telkens terug in het spel gebracht, behalve de rode.

Wanneer alle rode ballen gepot zijn, moeten de andere gekleurde ballen van laagste naar hoogste waarde gescoord worden. Al gebeurt dat lang niet in elk frame, soms is de puntenkloof tussen de spelers onoverbrugbaar met het aantal nog te potten ballen - een ‘break’. Dan wordt, van zodra de winnende speler mist, overgegaan naar het volgende frame.

Het hoogste aantal punten dat per frame behaald kan worden, is 147. Dan wordt elke rode bal gevolgd door de zwarte en vervolgens alle kleuren in de juiste volgorde potten.

Spelers kunnen ook punten winnen door fouten van de tegenstander. Dat is het geval wanneer de witte stootbal gepot wordt, de stootbal geen of de verkeerde bal als eerste raakt en wanneer een andere kleur tijdens dezelfde beurt gepot wordt. Het minimum aantal strafpunten zijn 4 punten en dat verhoogt naargelang de waarde van de bal waarbij de fout gemaakt wordt.

Volledig scherm © Photo News