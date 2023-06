“Alles minder dan medaille zal aanvoelen als ontgoocheling”: Belgian Cats vertrekken ambitieus naar tweede stage voor EK

De Belgian Cats zijn vertrokken naar Spanje voor hun tweede buitenlandse stage in de EK-voorbereiding. Voor het eerst met een voltallige selectie. In Cordoba oefenen ze dit weekend tegen toplanden Turkije en Spanje. De Cats zijn ambitieus en willen medailles pakken op het EK basketbal, dat volgende maand plaatsvindt in Israël en Slovenië.

KIJK. Belgian Cats ambitieus in aanloop naar het EK

De Belgian Cats zijn deze ochtend vertrokken naar Spanje voor hun tweede buitenlandse stage in de EK-voorbereiding. Eerder trokken ze al naar Servië voor een korte stage en twee oefenmatchen. Na twee simpele oefenzeges tegen Griekenland in eigen land, oefenen ze zaterdag tegen Turkije en zondag tegen Spanje in Cordoba.

Voor het eerst in de voorbereiding is de selectie compleet. Montpelier-speelsters Julie Vanloo en Kyara Linskens maakten na de eerste stage in Servië al hun opwachting, nadat ze tijdelijk vrijgesteld waren na het seizoenseinde in Frankrijk. Julie Allemand kreeg ook wat extra vakantie na haar tweede Franse titel met Lyon, en vervoegt de selectie voor de tweede stage. Net als Hind Ben Abdelkader, verliezend finaliste van die finale. Ook bondscoach Rachid Méziane is terug bij de selectie. Hij miste ook de eerste stage omwille van die Franse finale, maar stond tegen Griekenland al terug langs de lijn.

Volledig scherm Bondscoach Rachid Meziane tijdens de oefenwedstrijd tegen Griekenland. © Photo News

Voor Méziane wordt het zijn eerste grote toernooi bij de Cats. Een toernooi waar de Cats resultaten willen behalen. Julie Vanloo droomt van een medaille. “Door onze uitstekende prestaties op grote toernooien komt er steeds meer druk. Maar we hebben ook meer ervaring en willen zo ver mogelijk geraken. Of alles minder dan een medaille zal aanvoelen als een ontgoocheling? Voor mij wel, ja. Je wil altijd beter doen dan de voorbije toernooien”, aldus Vanloo.

De beste speelster van de Cats, Emma Meesseman, is iets voorzichtiger. “Alles waar je aan begint, wil je zo goed mogelijk doen. Achteraf wil ik geen spijt hebben. We gaan alles geven en ons best doen, we zien wel wat er dan mogelijk is. Maar eerst moeten we focussen op die eerste ronde en daarna proberen te groeien in het toernooi.”

De Cats trekken met een mix van jonge talenten en ervaren speelsters naar het EK. Meesseman kijkt al uit naar de eerste wedstrijden. “Voor veel jonge speelsters is het de eerste keer en een nieuwe ervaring. Het is ook goed om te zien waar we staan. We zijn zeer talentvol, maar het is nu aan ons om die puzzel met de ervaren speelsters te leggen.”